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Usta yazardan - maçı yorumu: Hakemin hediyesini değerlendiremedi

Son dakika haberleri... 'in 23. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fraport TAV 'la 1-1 berabere kalarak zirve yarışında önemli bir 2 puandan oldu. Sabah Gazetesi yazarı de bu karşılaşmayı çarpıcı sözlerle yorumladı. İşte o yazı...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2021 Perşembe 08:10
Usta yazardan Antalyaspor-Beşiktaş maçı yorumu: Hakemin hediyesini değerlendiremedi

ÖMER ÜRÜNDÜL - YALÇIN TUZAĞA DÜŞTÜ

Ersun Yanal, Hatay hezimetinden gerekli dersleri çıkarıp sonrasındaki G.Saray maçıyla yeni bir oyun modeline döndü. 10 kişiyle kendi alanında tek blok halinde iyi yerleşimli bir alan savunması ve de bölüm bölüm etkili kontrataklar...

Usta yazardan Antalyaspor-Beşiktaş maçı yorumu: Hakemin hediyesini değerlendiremedi

Sergen Yalçın bunları bildiği halde tuzağa düştü. Sürekli çok pas, oyun karşı alana yıkılmış ama pozisyon yaratacak tek varyasyon yok. Aslında bir gerçek var; da dahil ligimizdeki bütün takımlar set oyununda yetersiz.

Usta yazardan Antalyaspor-Beşiktaş maçı yorumu: Hakemin hediyesini değerlendiremedi

Ljajic'in bir şutu dışında ilk yarıda tek net pozisyon rakibin geriden çıkarken topu Larin'e hediye ettiği andı. Larin de pas vermeyi düşünmeyip çok da kötü vurunca fırsat kaçtı. Ardından Antalya'dan mükemmel bir kontratak golü geldi.

Usta yazardan Antalyaspor-Beşiktaş maçı yorumu: Hakemin hediyesini değerlendiremedi

İkinci devre tempoyu da baskıyı da arttırdı. Sonra Sergen Yalçın'dan hamleler geldi. Ama bütün uğraşlara rağmen bir türlü üretkenlik sağlanamıyordu. Çünkü rakip çok başarılı, konsantre ve disiplinli bir alan savunması uyguluyordu.

Usta yazardan Antalyaspor-Beşiktaş maçı yorumu: Hakemin hediyesini değerlendiremedi

Ondan sonra sahneye hakem Alper Ulusoy çıktı. Çok komik bir ikinci sarı ile Veysel'i ihraç etti. Ve bu pozisyonda kazanılan serbest atış da golle sonuçlanınca artık beraberliği dahi zor kurtaracak 'a uzunca bir zaman için galibiyet şansı gelmişti. Ama Beşiktaş bu büyük hakem hediyesini de değerlendiremedi ve iki puan kaybetti.

Usta yazardan Antalyaspor-Beşiktaş maçı yorumu: Hakemin hediyesini değerlendiremedi

Sahanın yıldızı kaleci Boffin idi. En kötü oyuncusu da Aboubakar... Zaten dikkat ediyorum iyi alan savunması yapan takımların stoperleri de iyiyse Aboubakar etkisiz kalıyor. Sezon başından beri medyanın büyük bölümü 'Ljajic nasıl oynamaz?' diyordu. Fizik açıdan çok güçsüzdü ve onun için oynamıyordu. Biraz güçlendi, dün ilk 11'de çıktı. Ne değişti?

Usta yazardan Antalyaspor-Beşiktaş maçı yorumu: Hakemin hediyesini değerlendiremedi

Maalesef MHK'ye üzülerek yazıklar olsun diyorum. Hakemlerin büyük takımlara yaptıkları eyyamlar insanları futboldan soğutuyor ve Türk futboluna zarar veriyor. Hiçbir VAR uygulaması olmadan maç nasıl 7 dakika uzadı anlamak zor...

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