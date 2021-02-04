Sergen Yalçın: Savaşımız yeni başlıyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2 puan kaybettikleri için üzgün olduğunu belirtirken hakemlere ve Antalyaspor'un maçı yavaşlatmak istemesine tepki gösterdi. Maç sonrası sinirli olduğunu kaydeden siyah- beyazlı çalıştırıcı, "Son 3 maçımızda hakem arkadaşların yönetimi bir şeyler olduğunun ifadesi gibi... Bütün takdir haklarını rakipten yana kullanıyorlar. Maçlar daha adaletli oynanmalı. Biz futbol oynamaya çalışıyoruz. Mücadele veriyoruz ve kazanmak istiyoruz ama bu şekilde olmamalı" dedi.

SÜREKLİ YERDE YATTILAR

"Yarım pozisyona giren bir takımdan gol yedik" diyen Sergen Yalçın, Antalyasporlu oyuncuların sürekli kendini yere attığı belirterek şöyle devam etti: 'Öldü' zannedersin 3 saniyede yerden kalkıyorlar. Ne oldu 1 puan aldın ne oldu. Kalecimiz maç boyunca terlemedi. Ne fauller oluyor, sürekli devam. Bu şekilde oynayamayız, maç kazanamayız. 20 dakika maç oynanmıyor. Bu oyun böyle oynanmıyor. Böyle oynanmamalı… Üzgünüz kazanamadığımız için... Ama kaybedilmiş bir şey yok. Savaşımız yeni başlıyor.

CENK GELSİN KONUŞALIM

Sergen Yalçın, yeniden kadroya katılan Cenk Tosun'la henüz bir araya gelmediklerini söyledi. Golcü oyuncunun şu an karantinada olduğunu söyleyen Yalçın, "Herhalde evinde çalışmaları yapıyor. Gelsin konuşalım, henüz konuşamadık. Antrenman durumunu bilmiyoruz. Devamlı çalışıyorsa, bizle de başlar" ifadesini kullandı