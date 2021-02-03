TFF'ye limit mesajı

Beşiktaş, "TFF'nin görevi kurallara göre kulüpleri denetlemektir. Tüm kulüplerin ölçüsünde transfer yaptığına inanmak istiyoruz” şeklinde açıklama yaptı.
Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 03 Şubat 2021 Çarşamba 00:21Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2021 Çarşamba 06:50
Beşiktaş, dün akşam ara transfer dönemiyle ilgili bir açıklama yayımladı ve ezeli rakiplerin 'transfer limitlerinin' incelenmesi gerektiğine vurgu yaptı. Siyahbeyazlı kulüp, kadronun Cenk Tosun ve Bilal Ceylan'la güçlendirildiğini belirtirken, yıldız futbolcuları transfer eden rakiplerine de göndermede bulundu. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Süper Lig'in ilk yarısını 44 puanla lider tamamlayarak camiamızı ve taraftarlarımızı gururlandıran futbol a takımımız, inanıyoruz ki başarılı performansını sezonunun ikinci yarısında da sürdürecek ve Süper Lig şampiyonluk kupasını bir kez daha Şeref'iyle Hakkı'yla mabedimiz Vodafone Park'ta kaldıracaktır. Türkiye Futbol Federasyonu'nun en temel görevi, kurullarınca belirlenmiş olan ilke ve kurallara göre kulüplerin sportif ve ticari faaliyetlerini yapıp yapmadığını denetlemek ve kurallara uymayan kulüpler hakkında gerekli işlemleri yapmaktır. Süper Lig'de yer alan tüm kulüplerin, federasyonun belirlemiş olduğu limitler ölçüsünde transfer çalışmalarını yürüttüklerine inanmak istiyoruz."