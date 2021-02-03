Haberler Beşiktaş Son dakika: Güven Yalçın resmen Lecce'de!

Son dakika: resmen 'de!

Son dakika haberine göre forması giyen 22 yaşındaki forvet oyuncusu , İtalyan ekibi 'ye satın alma opsiyonuyla kiralandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2021 Çarşamba 14:34 Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2021 Çarşamba 15:22
Son dakika: Güven Yalçın resmen Lecce'de!

forması giyen 'ın yeni takımı resmen belli oldu. İtalya Serie B ekibi , 22 yaşındaki golcü oyuncuyu satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladığını duyurdu.

Almanya'da dünyaya gelen Güven Yalçın, Leverkusen altyapısından Beşiktaş'a transfer olmuştu. Siyah-beyazlı formayla toplam 68 maça çıkan Yalçın, bu karşılaşmalarda 14 gol atarken 4 de asist yaptı.

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