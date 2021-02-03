Son dakika: Güven Yalçın resmen Lecce'de!

Beşiktaş forması giyen Güven Yalçın'ın yeni takımı resmen belli oldu. İtalya Serie B ekibi Lecce, 22 yaşındaki golcü oyuncuyu satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladığını duyurdu.

Almanya'da dünyaya gelen Güven Yalçın, Leverkusen altyapısından Beşiktaş'a transfer olmuştu. Siyah-beyazlı formayla toplam 68 maça çıkan Yalçın, bu karşılaşmalarda 14 gol atarken 4 de asist yaptı.