Haberler Beşiktaş Son dakika: Antalyaspor Beşiktaş maçında VAR hakemi Ümit Öztürk oldu!

Son dakika: maçında VAR hakemi oldu!

ile arasında oynanacak olan mücadelenin hakem kadrosu belli oldu. Zorlu karşılaşmada hakem düdük çalacak. Ulusoy'un yardımcılıklarını , ve yapacak. Sonucu merakla beklenen müsabakanın VAR hakemi ise oldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2021 Çarşamba 11:44 Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2021 Çarşamba 12:03
Son dakika: Antalyaspor Beşiktaş maçında VAR hakemi Ümit Öztürk oldu!

'in 23. haftasında ile karşı karşıya gelecek. 'nda oynanacak olan mücadele iki takım için de büyük önem taşıyor. ile çıkış içinde olan Antalyaspor yükselişini sürdürmek isterken Beşiktaş ise derbi mağlubiyetini telafi etmek istiyor.

Zorlu müsabakayı hakem yönetecek. Ulusoy'un yardımcılıklarını ise , ve yapacak. Kritik mücadelenin VAR ve AVAR hakemi de belli oldu. VAR olarak görev yapacak. AVAR ise olacak.

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