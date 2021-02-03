Son dakika: Antalyaspor Beşiktaş maçında VAR hakemi Ümit Öztürk oldu!

Süper Lig'in 23. haftasında Antalyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Antalya Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele iki takım için de büyük önem taşıyor. Ersun Yanal ile çıkış içinde olan Antalyaspor yükselişini sürdürmek isterken Beşiktaş ise derbi mağlubiyetini telafi etmek istiyor.
Zorlu müsabakayı hakem Alper Ulusoy yönetecek. Ulusoy'un yardımcılıklarını ise İbrahim Bozbey, İlker Takpan ve Alper Çetin yapacak. Kritik mücadelenin VAR ve AVAR hakemi de belli oldu. VAR olarak Ümit Öztürk görev yapacak. AVAR ise Hakan Ceylan olacak.