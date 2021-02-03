Guti'den Beşiktaş ve Şenol Güneş itirafı! "Tanımadığım bir antrenörle..."

Beşiktaş'ın eski futbolcularından ve bir dönem Şenol Güneş'in yardımcılığını da üstlenen Guti, İspanyol basınına konuştu.

Guti, kendisine sorulan Beşiktaş sorusuna cevap verdi.





El Pais'e konuşan Guti, "Kulübe imzayı attım ve hiç tanımadığım bir antrenörle çalıştım. Benim adıma olumlu bir deneyimdi. Bambaşka bir çalışma şekli gördüm. Bir teknik direktör olarak profesyonel ortamda çalışma fırsatı buldum. Soyunma odasında bambaşka deneyim yaşadım. Mesleğimin sahip olduğu zorlukları gördüm. Elimden geldiğince kulübe yardımcı olmaya ve öğrenmeye çalıştım." dedi.



