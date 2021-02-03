Haberler Beşiktaş Guti'den Beşiktaş ve Şenol Güneş itirafı! "Tanımadığım bir antrenörle..."

'den ve itirafı! "Tanımadığım bir antrenörle..."

Bir dönem 'ta futbol oynayan ve daha sonra siyah beyazlılarda 'in yardımcılığını üstlenen , İspanyol basınına açıklamalarda bulundu. Guti, kendisine sorulan Beşiktaş ve Şenol Güneş sorusunu içtenlikle yorumladı. İşte o sözler... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2021 Çarşamba 13:01
Guti'den Beşiktaş ve Şenol Güneş itirafı! "Tanımadığım bir antrenörle..."

'ın eski futbolcularından ve bir dönem 'in yardımcılığını da üstlenen , İspanyol basınına konuştu.

Guti, kendisine sorulan Beşiktaş sorusuna cevap verdi.

'e konuşan Guti, "Kulübe imzayı attım ve hiç tanımadığım bir antrenörle çalıştım. Benim adıma olumlu bir deneyimdi. Bambaşka bir çalışma şekli gördüm. Bir teknik direktör olarak profesyonel ortamda çalışma fırsatı buldum. Soyunma odasında bambaşka deneyim yaşadım. Mesleğimin sahip olduğu zorlukları gördüm. Elimden geldiğince kulübe yardımcı olmaya ve öğrenmeye çalıştım." dedi.

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