Antalyaspor - Beşiktaş maçı sonrası Sergen Yalçın'dan flaş sözler! "Savaşımız yeni başlıyor"

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası siyah beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları:

1 puan, kaybetmekten iyidir. Kazansaydık iyi olurduk. Bu maç için konuşmak gerçekten istemiyorum, yarım pozisyonla gol bulan bir takım. Sürekli yerden kalkmadılar, futbol böyle oynanmamalı ya!

Savaşımız daha yeni başlıyor, merak etmeyin.

Hakemlerin bu son 3 maçta nasıl yönettiklerini biliyoruz ama futbol bu değil, böyle olmamalı. Konuşunca ceza alıyoruz ama bu savaşı bırakmayacağız, sonuna kadar çabalayacağız.

Öyle atıyorlar ki kendilerini yere, sanki öldüler! Sonra 20 saniye sonra ayağa kalkıyor, 1 kere değil 20 kere yaşanıyor. Böyle futbol olmaz ya! Hadi 1 puan aldın, ne oldu yani!

Bugün çok sinirlendim, kusura bakmayın!