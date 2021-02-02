Haberler Beşiktaş Sergen hoca oyuncularına böyle seslendi: En iyi sizsiniz

oyuncularına böyle seslendi: En iyi sizsiniz

yenilgisi sonrası oyuncularıyla konuşma yapan , “Ligin en iyi oyuncuları s-iz siniz. Bir yenilgiyle davamızdan vazgeçmeyiz” dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2021 Salı 00:39 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2021 Salı 00:50
Sergen hoca oyuncularına böyle seslendi: En iyi sizsiniz

'ta Teknik Direktör , yenilgisi sonrasında takımına güven aşıladı. Tecrübeli teknik adam futbolcularıyla yaptığı toplantıda, "Trabzonspor maçında herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Mücadelemiz ve oyunumuz üst düzeydeydi. Sadece şans bizden yana değildi" ifadelerini kullandı.

BÜYÜK ZORLUKLARLA GELDİK
, "Bu ligin en iyi takımı biziz. Ligin en değerli ve yetenekli oyuncuları sizsiniz. Bir yenilgiyle davamızdan vazgeçecek değiliz. Buraya ne zorluklarla geldik. Hepimiz biliyoruz" dedi.

1 NUMARALI ADAY BİZİZ...
Beşiktaş'ın teknik patronu, "Şampiyonluğun en büyük adayı biziz. Şampiyonluktaki rakiplerimizden daha iyi durumda olduğumuz bir gerçek. Sezon sonunda da bunu herkese göstereceğiz" diye konuştu.

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