Mirin gönderildi

Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 22:02Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2021 Salı 06:50
Siyah-beyazlılarda, Fransız stoper İsimat Mirin ile yollar ayrıldı. Mirin'in sözleşmesi karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildi. Yapılan anlaşmaya göre Beşiktaş, Mirin'e fesih bedeli olarak 750 bin euro ödeyecek. Beşiktaş ile 1 yıl daha sözleşmesi olan 29 yaşındaki oyuncu, bu sezon 1 milyon 275 bin euro ücret alacaktı. Siyah beyazlılarların Ocak 2019'da 350 bin Euro bonservis bedeli ile PSV Eindhoven'den kadrosuna kattığı Mirin, Beşiktaş ile 14 maça çıktı.