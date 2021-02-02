Lens Karagümrük'te

Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 22:00Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2021 Salı 06:50
Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Jeremain Lens, sezon sonuna kadar Süper Lig ekiplerinden Karagümrük'e kiralandı. Beşiktaş yönetiminden bu futbolcuyu kadrosuna katmak için görüşme iznini alan ve futbolcuyla bir araya gelen Karagümrük, Lens'i de uzun süren görüşmelerin ardından ikna etmeyi başardı. Lens'in maaşının (yarım sezon için 975 bin euro) bir kısmını Karagümrük ödeyecek. Sezon başından bu yana Beşiktaş'ta kadro dışı kalan ve siyah- beyazlı ekibin göndermek için yoğun uğraş verdiği Lens, ikinci yarıda Karagümrük forması giyecek.