Haberler Beşiktaş Lens Karagümrük'te

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Hollandalı yıldız ’e kiralık gönderildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 22:00 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2021 Salı 06:50
Lens Karagümrük'te
'ın kadro dışı bıraktığı , sezon sonuna kadar ekiplerinden 'e kiralandı. Beşiktaş yönetiminden bu futbolcuyu kadrosuna katmak için görüşme iznini alan ve futbolcuyla bir araya gelen Karagümrük, 'i de uzun süren görüşmelerin ardından ikna etmeyi başardı. Lens'in maaşının (yarım sezon için 975 bin euro) bir kısmını Karagümrük ödeyecek. Sezon başından bu yana Beşiktaş'ta kadro dışı kalan ve siyah- beyazlı ekibin göndermek için yoğun uğraş verdiği Lens, ikinci yarıda Karagümrük forması giyecek.
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