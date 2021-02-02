Cenk Tosun: Çok özlemişiz

Beşiktaş'ın yeniden renklerine kattığı Cenk Tosun'un gelişi, siyah-beyazlı camiada büyük heyecan yarattı. Önceki gece yarısı İngiltere'den özel bir uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen Cenk Tosun coşkuyla karşılanırken, taraftarlar sanal alemde Tosun Paşa'ya övgüler yağdırdı. Cenk için yüzlerce yorum yapan taraftarlar "Evin Hoş geldin Kral" ifadelerine yer verdi. Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan Cenk Tosun paylaşımında da "Çok özlemişiz" notu düşüldü.

SABIRBIZLANIYORUM

Yaptığı açıklamada yeniden siyah-beyazlı formayı giyeceği için ilk günkü gibi heyecanlı olduğunu ifaden Cenk Tosun, "Gaziantepspor'dan Beşiktaş'a geldiğimde duyduğum heyecanın aynısını yaşıyorum. Dört gözle takım arkadaşlarımla buluşup bu şanlı formayı yine terletmek için sabırsızlanıyorum. Yuvama, evime döndüm sonuçta. Ben çok heyecanlıyım ve taraftarlar da heyecanlı olsun. Her zaman sahada yüzde yüzümü vereceğimin sözünü veriyorum. Hep birlikte ortalığı yıkacağız" ifadelerini kullandı.

BEN SENDE TUTUKLU KALDIM

Cenk Tosun, transferi resmi olarak açıklamadan hemen önce resmi instagram hesabından bir paylaşımda bulundu. Milli oyuncu, "Ben sende tutuklu kaldım" şarkısıyla süslediği videosuna, Benfica'ya attığı muhteşem golünün görüntülerini eklemeyi ihmal etmedi.

TARİH YAZMAYA HAZIR MIYIZ?

Beşiktaşlı forvet Cenk Tosun, transferinden hemen önce instagram hesabından kupayı kaldırırken bir görüntüsünü paylaştı ve altına "Yeniden tarih yazmaya hazır mıyız?" diye yazdı. Bu yoruma taraftarlar yüzlerce "Hazırız" beğenisinde bulundu.

EVRAKLARI MOTORLA YETİŞTİ

Siyah-beyazlı kulübün yetkilileri, transfer penceresinin kapanmasına sayılı saatler kala yine ilginç bir yola başvurdu. Yetkililer, Cenk Tosun'un evraklarını Türkiye Futbol Federasyonu binasına yetiştirmek için motosiklet kullandı. Yönetim, sezon başında Ghezzal'ın evraklarını da bu şekilde federasyon binasına ulaştırmıştı.