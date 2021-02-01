Trabzonspor’u durduramadık

Bordo-mavililerin 2-1 kazandığı derbi sonrası Beşiktaşlı Atiba'dan önemli açıklamalar geldi.
Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 31 Ocak 2021 Pazar 22:37Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 06:50
Bordo-mavililerin 2-1 kazandığı derbi sonrası Beşiktaşlı Atiba'dan önemli açıklamalar geldi. Atiba, "İstediğimiz performansı gösteremedik. İyi de rakibe karşı oynadık. Oyunu kontrol etmek istedik. Oyunu kontrolü bizde olsun istedik. Top bizdeyken rakibin kontrataklarına karşı önlem almak için zorlandık. Bu maçtan öğrenceğimiz çok şey var. Belki daha akıllı oynamamız gerekiyordu. Yaratacılıkla ilgili konuya çok katılmıyorum. Biz de çok gol şansı bulduk" dedi.