Son dakika: Beşiktaş Tyler Boyd'u Sivasspor'a kiraladı!

Ara transfer döneminin son gününde hareketli saatlerin yaşandığı Beşiktaş'ta bir ayrılık daha gerçekleşti. Siyah-beyazlılarda sezonun ilk yarısında yabancı kontenjanına takılan Tyler Boyd, Sivasspor'a kiralandı. Kırmızı-beyazlı kulüp transferi resmen açıkladı.

KARTAL'DA 7'NCİ AYRILIK!

Son olarak Tyler Boyd'u Sivasspor'a kiralayan Beşiktaş'ta, ara transfer döneminde takımdan ayrılan oyuncu sayısı 7'ye yükseldi. Siyah-beyazlılarda daha önce Erdoğan Kaya, Atakan Üner, Kartal Kayra Yılmaz, Güven Yalçın, Isimat-Mirin ve Jeremain Lens'le de yollar ayrılmıştı.

Sivasspor'dan yapılan açıklamada iu ifadelere yer verildi:

Demir Grup Sivasspor'umuz, Tyler Boyd'un 2020-2021 sezonunun sonuna kadar kiralanması konusunda Beşiktaş ile anlaşmaya vardı. Tyler Boyd, İstanbul'da As Başkanımız Elahattin Akyüz'ün katılımıyla sözleşmeyi imzaladı. Yarın Sivas'a gelecek sporcu takımla çalışmalara başlayacak.