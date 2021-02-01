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Son dakika: Tyler Boyd'u 'a kiraladı!

Ara transfer döneminin son gününde hareketli saatlerin yaşandığı 'ta bir ayrılık daha gerçekleşti. Siyah-beyazlılarda sezonun ilk yarısında yabancı kontenjanına takılan Tyler Boyd, 'a kiralandı. Kırmızı-beyazlı kulüp transferi resmen açıkladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 17:55 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 18:02
Son dakika: Beşiktaş Tyler Boyd'u Sivasspor'a kiraladı!

Ara transfer döneminin son gününde hareketli saatlerin yaşandığı 'ta bir ayrılık daha gerçekleşti. Siyah-beyazlılarda sezonun ilk yarısında yabancı kontenjanına takılan Tyler Boyd, 'a kiralandı. Kırmızı-beyazlı kulüp transferi resmen açıkladı.

KARTAL'DA 7'NCİ AYRILIK!

Son olarak Tyler Boyd'u Sivasspor'a kiralayan Beşiktaş'ta, ara transfer döneminde takımdan ayrılan oyuncu sayısı 7'ye yükseldi. Siyah-beyazlılarda daha önce Erdoğan Kaya, Atakan Üner, Kartal Kayra Yılmaz, Güven Yalçın, Isimat-Mirin ve Jeremain Lens'le de yollar ayrılmıştı.

Sivasspor'dan yapılan açıklamada iu ifadelere yer verildi:

umuz, Tyler Boyd'un 2020-2021 sezonunun sonuna kadar kiralanması konusunda Beşiktaş ile anlaşmaya vardı. Tyler Boyd, 'da As Başkanımız 'ün katılımıyla sözleşmeyi imzaladı. Yarın 'a gelecek sporcu takımla çalışmalara başlayacak.

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