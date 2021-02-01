Haberler Beşiktaş Son dakika: Beşiktaş Bilal Ceylan'ı transfer etti

Son dakika: 'ı transfer etti

Son dakika transfer haberi: , ara transfer döneminin son saatlerinde kadrosuna ikinci takviyesini gerçekleştirdi. Siyah-beyazlı kulüp, 'dan 17 yaşındaki sağ bek 'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 23:08
Son dakika: Beşiktaş Bilal Ceylan'ı transfer etti

, . Lig ekiplerinden 'dan genç oyuncu 'ı kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Bilal Ceylan'ın kulübümüze transferi için futbolcu ve kulübü Eskişehirspor ile anlaşmaya varılmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Bilal Ceylan'a 'Beşiktaş ailesine hoş geldin.' der, başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Eskişehirspor altyapısından yetişen ve Aralık 2019'da profesyonel sözleşme imzalanan 17 yaşındaki sağ bek, TFF 1. Lig'de 22 müsabakada forma giydi.



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