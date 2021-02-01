Josef’in sözleşmesi uzatıldı

Siyah-beyazlı kulüp, sezon başında takıma katılan Josef de Souza'nın sözleşmesini uzattığını açıkladı.
Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 31 Ocak 2021 Pazar 23:38Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 06:50
Siyah-beyazlı kulüp, sezon başında takıma katılan Josef de Souza'nın sözleşmesini uzattığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Beşiktaş, mutluluktur. Josef de Souza'nın sözleşmesi 2021-22 sezonunun sonuna kadar uzatılmıştır" ifadeleri kullanıldı. Beşiktaş bu kararı sosyal meyda hesabından paylaştığı videoyla duyurdu. Videoda Josef de Soza'nın açıklamalarına yer verildi. Sambacı şunları söyledi: Sadece iki karardan hiç şüphe duymadım. İlki Beşiktaş'a gelmem, ikincisi Beşiktaşla sözleşmemi yenilemek. En büyük Beşiktaş!