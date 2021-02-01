Bunu hak etmedik

İKİ İSİM 3 MAÇ SONRA
Siyah-beyazlı ekipte Güven Yalçın ile Ajdin Hasic, 3 maç sonra kadroda yer aldı. Sakatlığı nedeniyle G.Saray derbisinin kadrosundan çıkarılan Güven, yeni tip koronavirüs karantina süreci nedeniyle Karagümrük ve Göztepe karşılaşmalarının kadrosunda da yer bulamamıştı. Hasic de Güven Yalçın gibi 3 maç sonra kadroya alındı.
İLK KEZ DERBİ KAYBETTİ
Beşiktaş Sergen Yalçın yönetiminde 9 maç sonra mağlup oldu. Siyah-beyazlı takım son olarak 11. haftadaki Alanyaspor mücadelesini yeni 2-1 kaybetmişti. Kara Kartal ayrıca Yalçın ile bu sezon ilk kez bir büyük maçtan yenik ayrıldı. Siyah-beyazlı takım ligin ilk yarısındaki tüm derbileri kazanmayı başarmıştı.