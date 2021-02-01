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Bunu hak etmedik

’ın hocası : Bazen futbolda böyle sonuçlar var. Kaybetmeyi hak ettik mi? Zannetmiyorum.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 00:50 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 06:50
Bunu hak etmedik
Teknik Direktörü , kazanmaları gereken bir maçı kaybettikleri için üzgün olduğunu söyledi. Usta hoca "Oyuncuların üzülmesi normal. Kimse kaybetmek istemez. Ciddi bir maçtı. Çok mücadele ettiler. 10 kişi kaldıktan sonra da öyle. Bazen futbolda böyle sonuçlar var. Normal. Kaybetmeyi hak ettik mi? Çok da zannetmiyorum" dedi. Tecrübeli teknik adam şöyle devam etti: Oyunda bazen her şey kendiliğinden gelişiyor ve istediğin şey olmuyor. Top da istemedi kazanmamızı. Şanssızlık. Yediğimiz ilk golden belliydi. . Soyunma odasında sağlam, akıllı durmalıyız dedim. 'in bir yere gidip oynaması lazım.

İKİ İSİM 3 MAÇ SONRA
Siyah-beyazlı ekipte ile , 3 maç sonra kadroda yer aldı. Sakatlığı nedeniyle derbisinin kadrosundan çıkarılan Güven, yeni tip koronavirüs karantina süreci nedeniyle ve karşılaşmalarının kadrosunda da yer bulamamıştı. de Güven gibi 3 maç sonra kadroya alındı.

İLK KEZ DERBİ KAYBETTİ
Beşiktaş Sergen Yalçın yönetiminde 9 maç sonra mağlup oldu. Siyah-beyazlı takım son olarak 11. haftadaki mücadelesini yeni 2-1 kaybetmişti. ayrıca Yalçın ile bu sezon ilk kez bir büyük maçtan yenik ayrıldı. Siyah-beyazlı takım ligin ilk yarısındaki tüm derbileri kazanmayı başarmıştı.

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