Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta ikinci Cenk Tosun dönemi! Ortalığı yakacak

'ta ikinci dönemi! Ortalığı yakacak

'a geri dönen , siyah-beyalı kulüpte ikinci baharını yaşayacak. Milli golcü, taraftarlara mesaj yollayıp, "Bu aileden hiç kopmamıştım yeniden Beşiktaş armasını taşıyacak olmaktan gurur duyuyorum" dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2021 Pazar 23:27 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 06:50
Beşiktaş'ta ikinci Cenk Tosun dönemi! Ortalığı yakacak

'ın yeniden renklerine bağladığı , çok iddialı geliyor. Kulüplerin anlaşmasının ardından resmi açıklamayı beklemeden transferi sosyal medya hesabından duyuran tecrübeli forvet, taraftarlara da mesaj gönderdi. Siyah-beyazlı kulüpte ikinci baharını yaşamak istediğini belirten , "Kaldığımız yerden devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

GÜZEL GÜNLERE
Beşiktaş forması altında daha nice şampiyonluklar yaşamak istediğinin altını çizen 29 yaşındaki futbolcu, "Hep birlikte ortalığı yakacağız. Yine şampiyonluk şarkıları söyleyip denize açılacağız. Bu büyük aileden zaten hiç kopmamıştım, yeniden Beşiktaş armasını taşıyacak olmaktan gurur duyuyorum. Allah utandırmasın. Hep birlikte güzel günlere" şeklinde konuştu.

TRANSFER DUYULDU ABOUBAKAR COŞTU
Vincent yeniden Beşiktaş'a transfer olduğunda ilk arayan isimlerden biri Cenk Tosun olmuştu. Milli futbolcu, mevkidaşını kutlayıp başarılar dilemişti. Cenk'in transferinin duyulmasının ardından bu kez telefona sarılan Aboubakar oldu. forvetin, "Seninle yeniden birlikte oynamak için sabırsızlanıyorum kardeşim. Seninle çok daha güçleneceğiz. Aramıza katılmanı dört gözle bekliyorum. Tekrar tebrik ederim" dediği belirtildi. Cenk'in de bu jest için çok mutlu olduğu kaydedildi.

SON DAKİKA