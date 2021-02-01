Beşiktaş transfer haberi: Lecce ile anlaşan Güven Yalçın İtalya'ya vardı!

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın oynayabileceği bir takıma gitmesi gerektiğini ifade eden Güven Yalçın, İtalya Serie B takımlarından Lecce ile anlaşmaya vardı. Kiralık olarak Çizme ekibinin yolunu tutan 22 yaşındaki futbolcu, transfer için İtalya'ya gitti.

Bugün sağlık kontrolünden geçecek olan 1999 doğumlu golcü oyuncunun Lecce'ye satın alma opsiyonunun 5 milyon euro olduğu belirtildi. Ayrıca Lecce, Güven'in satarsa bonservisinin %20'sini de Beşiktaş'a verecek.

Bu sezon Süper Lig'de 13 maça çıkan Güven Yalçın 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.