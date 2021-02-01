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transfer haberi: ile anlaşan 'ya vardı!

'ın transferinin ardından forma şansı azalan 'ın yeni adresi oldu. takımı 'ye kiralanan genç santrfor, transfer için 'ya vardı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 12:53
Beşiktaş transfer haberi: Lecce ile anlaşan Güven Yalçın İtalya'ya vardı!

Teknik direktör 'ın oynayabileceği bir takıma gitmesi gerektiğini ifade eden , takımlarından ile anlaşmaya vardı. Kiralık olarak ekibinin yolunu tutan 22 yaşındaki futbolcu, transfer için İtalya'ya gitti.

Bugün sağlık kontrolünden geçecek olan 1999 doğumlu golcü oyuncunun Lecce'ye satın alma opsiyonunun 5 milyon euro olduğu belirtildi. Ayrıca Lecce, Güven'in satarsa bonservisinin %20'sini de 'a verecek.

Bu sezon 'de 13 maça çıkan Güven Yalçın 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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