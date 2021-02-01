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Isimat-Mirin'in sözleşmesini resmen feshetti!

Son dakika haberi: 'ta beklenen ayrılık resmiyete kavuştu. Siyah-beyazlı kulüp, sezon başında kadro dışı bırakılan Isimat-Mirin'in sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 18:50 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 23:02
Beşiktaş Isimat-Mirin'in sözleşmesini resmen feshetti!

'ta ara transfer döneminin son günü bir ayrılık daha resmen açıklandı. Siyah-beyazlı kulüp, sezon başında kadro dışı bırakılan stoper 'le yollarını ayırdı.

Siyah-beyazlılar, tecrübeli stoperin sözleşmesini karşılıklı anlaşmaya vararak feshettiğini TFF'ye bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel futbolcu Nicolas Isimat Mirin ile yollarımızı karşılıklı anlaşarak ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze hizmetleri nedeniyle Nicolas Isimat Mirin'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

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