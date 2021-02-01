Beşiktaş Isimat-Mirin'in sözleşmesini resmen feshetti!

Beşiktaş'ta ara transfer döneminin son günü bir ayrılık daha resmen açıklandı. Siyah-beyazlı kulüp, sezon başında kadro dışı bırakılan Fransız stoper Nicolas Isimat-Mirin'le yollarını ayırdı.

Siyah-beyazlılar, tecrübeli stoperin sözleşmesini karşılıklı anlaşmaya vararak feshettiğini TFF'ye bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel futbolcu Nicolas Isimat Mirin ile yollarımızı karşılıklı anlaşarak ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze hizmetleri nedeniyle Nicolas Isimat Mirin'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.