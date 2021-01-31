Eskişehirspor'dan Bilal Ceylan'a veda! Beşiktaş...

Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Beşiktaş, kadrosunu Eskişehirspor'un genç futbolcusu Bilal Ceylan ile güçlendirmişti. Kırmızı-siyahlı kulüp Ceylan için veda mesajı yayınladı.

Eskişehirspor'dan yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı;

Altyapımızda yetişen evladımız Bilal Ceylan kulübümüze bugün itibariyle veda etti.Performansıyla olduğu gibi gidişiyle de kulübümüze değer katan evladımız için efendiliğini hiç kaybetmediği, başarılarının ise her daim ileriye gittiği bir kariyer diliyoruz. Yolun açık olsun Bilal!