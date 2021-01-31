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'ta stopere 3 aday!

Son dakika transfer haberleri | 'de lider konumda bulunan , golcü sorununu ile çözerken gözler stoper takviyesine çevrildi. Siyah-beyazlılarda bu bölge için 3 ismin adı geçiyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2021 Pazar 14:10
Beşiktaş'ta stopere 3 aday!
Transferin son gününde hareketli saatler yaşayan 'ta stoper transferi konusunda gelişmeler yaşanıyor. Yönrtim, , ya da üçlüsünden birisine siyah-beyazlı formayı giydirmek istiyor.

transferinde mutlu sona ulaşan Beşiktaş' ta stoper atağı da başladı. Siyah-beyazlılar, forması giyrn , 'da oynayan Ferro ve forması giyen 'ı gündemine aldı. Bu oyuncular için girişimlerini hızlandıran yönetim, transferin son gününde 1 ismi kadrosuna kaymak istiyor. Tin Jedvaj için Leverkusen'le temas kuran, Leo Pereira ve Ferro'nun da şartlarını kulüplerine soran Beşiktaş, gün içinde şartları sağlayarak bu 3 oyuncudan 1'ine siyah-beyazlı formayı giydirmenin peşinde.
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