Beşiktaş'ın Thomas Henry teklifi reddedilmiş!

Top Mercato'da yer alan haberde Beşiktaş 'ın, Belçika ekibi OH Leuven takımında forma giyen santrfor Thomas Henry için teklif yaptığı ifade edildi.

26 yaşındaki Fransız futbolcu, futbola Beauvais altyapısında başladı. 2019'un ocak ayında Tubize'den Leuven'e transfer olan Henry, bu sezon çıktığı 23 maçta 16 gol atarken 4 de asist yaptı.