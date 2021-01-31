Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ın Thomas Henry teklifi reddedilmiş!

'ın Thomas Henry teklifi reddedilmiş!

Son dakika transfer haberleri... Ara transferin sona ermesine saatler kala, eski golcüsü 'u kiralık olarak renklerine bağlayan Beşiktaş'ın daha önce teklif yaptığı ancak reddedildiği forvet oyuncusu ortaya çıktı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2021 Pazar 10:43
Beşiktaş'ın Thomas Henry teklifi reddedilmiş!

Ocak ayı transfer döneminin kapanmasına saatler kala, kulüpler transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Beşiktaş'ın Thomas Henry teklifi reddedilmiş!

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda forvet arayışlarını sürdüren , 'da mutlu sona ulaştı.

Beşiktaş'ın Thomas Henry teklifi reddedilmiş!

Eski golcüsünü kiralık olarak renklerine bağlayan siyah-beyazlıların, reddedildiği sürpriz isim ise ortaya çıktı.

Beşiktaş'ın Thomas Henry teklifi reddedilmiş!

Top Mercato'da yer alan haberde 'ın, Belçika ekibi OH Leuven takımında forma giyen santrfor Thomas Henry için teklif yaptığı ifade edildi.

Beşiktaş'ın Thomas Henry teklifi reddedilmiş!

Haberde kulübün, siyah-beyazlılardan gelen teklifi reddettiği kaydedildi.

Beşiktaş'ın Thomas Henry teklifi reddedilmiş!

26 yaşındaki Fransız futbolcu, futbola Beauvais altyapısında başladı. 2019'un ocak ayında Tubize'den Leuven'e transfer olan Henry, bu sezon çıktığı 23 maçta 16 gol atarken 4 de asist yaptı.

SON DAKİKA