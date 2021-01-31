Beşiktaş - Trabzonspor maçı sonrası Sergen Yalçın'dan açıklama: Kaybetmeyi hak etmedik

Süper Lig'in 22. hafta maçında Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Siyah-beyazlılar 1-0 öne geçtiği karşılaşmayı 2-1 kaybetti.

Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

İŞTE YALÇIN'IN AÇIKLAMALARI:

Kaybetmeyi hak ettik mi? Çok da zannetmiyorum.

Oyuncuların üzülmesi normal. Bazen futbolda bu tür sonuçların çıkması normal. Maçı kaybetmeyi hak etmediğimiz düşünüyorum.

Ciddi bir maç oynuyorsun, tabii ki kazanmak istersin. Ciddi mücadele ettiler, 10 kişi kalınca da ciddi mücadele ettiler. Futbolda bu sonuçlar olabiliyor bazen, normal bu.

Dorukhan'ın atılması oyun anlayışımızı bozdu ama 10 kişiyken bile bırakmadık. Bazen futbolda oluyor. Top da sevmedi bizi. Çok kaçırdık gerçekten. Nazar boncuğu olsun. Futbolda oluyor bunlar.

Üzgünüz, tabii ki üzüleceğiz ama çarşamba maçımız var, bu üzüntüyü fazla tutamayız. Bir an evvel çarşamba günkü maça konsantre olmalıyız.

2 AYRILIK VE 2 TRANSFER

Transferdeki son durumu da anlatan genç hoca, "Boyd gidiyor, Güven gidiyor. Bilal geldi, Cenk geliyor. Giden oyuncular, kadroda düşünmediğimiz oyuncular. Bir tek Güven'in kalmasını isteyebilirdim. Gitsin bir yerde oynasın. 4-5 maçta 1 oynatabiliyoruz. Yeterli olmuyor. Gidip şansını başka yerde denemeli. Burası çok iyi gelmedi ona. İnşallah gittiği yerde çok başarılı olur." diye konuştu.