Haberler Beşiktaş Beşiktaş - Trabzonspor maçı öncesi Sergen Yalçın'dan Cenk Tosun sözleri! "Biz çok katkısı olacaktır"

- maçı öncesi 'dan sözleri! "Biz çok katkısı olacaktır"

'in 22. haftasında , sahasında 'u ağırlayacak. Karşılaşma öncesi siyah beyazlıların teknik direktörü , açıklamalarda bulundu. Transferlerle ilgili konuşan Yalçın, "Mirin gitti. aramıza katılacak. Geniş bir kadromuz var. 2 hafta olmayacak o hoş olmadı bizim için. Cenk takıma katıldığında da bizlere çok katkısı olacaktır eminim." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2021 Pazar 18:27 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2021 Pazar 18:35
Beşiktaş - Trabzonspor maçı öncesi Sergen Yalçın'dan Cenk Tosun sözleri! "Biz çok katkısı olacaktır"

'in 22. haftasında , sahasında 'u ağırlayacak. Karşılaşma öncesi siyah beyazlıların teknik direktörü , açıklamalarda bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları:

Kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. İç sahadaki oyunumuz belli. Oyunu kazanmaya çalışacağız. Umarım güzel bir müsabaka olur.

İlk yarı performansımız gayet iyiydi. Oyuncularımız iyi mücadele verdiler. Sezonu iyi bir yerde bitirdik. Zor bir maçla başlıyoruz, geldikten sonra ciddi çıkış yakaladılar. İyi hazırlandık ve iyi konsantre olduk.

Sezon ortasında herkes kendi takımını güçlendirmeye çalışıyoruz. Ufak da olsa takviyeler yapmaya çalıştık. Geniş bir kadromuz var. Ekonomimiz doğrultusunda bir şeyler yapmaya çalışıyor başkanımız. Kulübümüzün durumunu da bilmek zorundayız.

Mirin gitti. aramıza katılacak. Geniş bir kadromuz var. 2 hafta olmayacak o hoş olmadı bizim için. Cenk takıma katıldığında da bizlere çok katkısı olacaktır eminim.

Kulübümüz, ekonomi doğrultusunda elinden geleni yapıyor. Taraftarımız bazen tepki gösteriyor ama kulübümüzün durumunu da bilmek lazım. Çok büyük paralar harcayacak durumda değiliz. Cenk bizim için önemli oyuncu. Camiamızı bilen, önemli bir oyuncu.

SON DAKİKA