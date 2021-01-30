Haberler Beşiktaş Usta yazardan Beşiktaş-Trabzonspor maçı analizi! "Hangisi öne geçerse geçsin..."

Usta yazardan - maçı analizi! "Hangisi öne geçerse geçsin..."

'in 22. haftasında ile derbi mücadelesinde kozlarını paylaşacak. Son haftaların iki formda takımının da amacı sahadan 3 puanla ayrılmak. Fotomaç Gazetesi yazarı , bu mücadele öncesi dikkat çeken bir analiz kaleme aldı. İşte o yazı...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2021 Cumartesi 08:45 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2021 Cumartesi 08:59
Usta yazardan Beşiktaş-Trabzonspor maçı analizi! "Hangisi öne geçerse geçsin..."

TURGAY DEMİR - İLK GOL ERKEN GELİRSE!

Hızlandırılmış ligde, sezona başladığımız yere döndük... İkinci yarı başladı bile. tüm eksiklerine ve yaşadığı onca sıkıntıya rağmen 'u deplasmanda yenerek girmişti lige... İyi başlayan, iyi bitti ve Kartal ilk yarıyı zirvede tamamladı.

Usta yazardan Beşiktaş-Trabzonspor maçı analizi! "Hangisi öne geçerse geçsin..."

Bugüne baktığımızda ligin başına oranla çok daha etkili, güçlü ve oyunu oturmuş bir var. Orta sahasında Atiba Hutchinson, Josef De Souza, Bernard Mensah ve Dorukhan Toköz'le neredeyse tüm rakiplerine üstünlük sağlayan Kartal, geride kalan 20 haftada tüm derbileri kazanmak gibi bir apolet de sığdırmış oldu.

Usta yazardan Beşiktaş-Trabzonspor maçı analizi! "Hangisi öne geçerse geçsin..."

Ön bölgede Aboubakar başta Larin, Gheazzal ve N'Koudou'nun da ligin ilk yarısının en iyi forvetleri arasında olduğunun da altını çizelim. Buna karşılık ligin ilk yarısında bocalayan, hoca konusunda sıkıntılar yaşayan ise Abdullah Avcı'nın gelişiyle toplarlanmaya başladı. Takım savunması konusunda tüm oyuncularından destek isteyen ve bu noktada belli bir ilerleme kaydeden Abdullah Avcı son haftalarda öndeki Ekuban ve Djaniny'den iyi verim alıyor.

Usta yazardan Beşiktaş-Trabzonspor maçı analizi! "Hangisi öne geçerse geçsin..."

Bu şartlarda yarına baktığımızda bize görünen manzara o dur ki, her iki takım için de kolay maç olmayacaktır.

Usta yazardan Beşiktaş-Trabzonspor maçı analizi! "Hangisi öne geçerse geçsin..."

sükunet içinde mücadele eden, oyunun kontrolünü elinde tutarken rakibine önde baskı uygulayan ve ilk golü bulduktan sonra da vites yükselten bir takım. ise takım olarak savunma yaparken daha çok kontrataklarla sonuca gitmek istiyor.

Usta yazardan Beşiktaş-Trabzonspor maçı analizi! "Hangisi öne geçerse geçsin..."

Bu şartlarda eğer erken gol bulmazsa skoru düşük kalacağı gibi maçtan herhangi bir galibiyet çıkması da kolay olmaz. Kartal ilk golünü kendi vücut saatine göre erken dönemde atması halinde, 'un dengesini bozup istediği şekilde oyunu yönlendirebilir.

Usta yazardan Beşiktaş-Trabzonspor maçı analizi! "Hangisi öne geçerse geçsin..."

Golün erken gelmesi kadar ardından ikincinin gelmesi de önemli. Çünkü her iki takımın da bir gol atıp bu maçı kazanması çok kolay olmaz. ve 'dan hangisi öne geçerse geçsin, ardından beklenen etkileşimler olmaz, yani maç kopmaz ise diğeri mutlaka en azından bir gol atacaktır...

Usta yazardan Beşiktaş-Trabzonspor maçı analizi! "Hangisi öne geçerse geçsin..."

Yani... Yanisi şu; 'ın erken gol atıp ardından da bundan önce çok kez yaptığı gibi skoru arttırıp maçı koparamazsa beraberlik başta her sonuca açık bir maç izleriz... Yok eğer Kartal golü erken bulur ardından da vites yükseltirse yeni bir derbi zaferine imza atar. Beklentim de budur...

SON DAKİKA