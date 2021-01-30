Usta yazardan Beşiktaş-Trabzonspor maçı analizi! "Hangisi öne geçerse geçsin..."

Golün erken gelmesi kadar ardından ikincinin gelmesi de önemli. Çünkü her iki takımın da bir gol atıp bu maçı kazanması çok kolay olmaz. Beşiktaş ve Trabzonspor'dan hangisi öne geçerse geçsin, ardından beklenen etkileşimler olmaz, yani maç kopmaz ise diğeri mutlaka en azından bir gol atacaktır...