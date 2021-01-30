Usta yazardan Beşiktaş-Trabzonspor maçı analizi! "Hangisi öne geçerse geçsin..."

TURGAY DEMİR - İLK GOL ERKEN GELİRSE!
Hızlandırılmış ligde, sezona başladığımız yere döndük... İkinci yarı başladı bile. Beşiktaş tüm eksiklerine ve yaşadığı onca sıkıntıya rağmen Trabzonspor'u deplasmanda yenerek girmişti lige... İyi başlayan, iyi bitti ve Kartal ilk yarıyı zirvede tamamladı.
Bugüne baktığımızda ligin başına oranla çok daha etkili, güçlü ve oyunu oturmuş bir Beşiktaş var. Orta sahasında Atiba Hutchinson, Josef De Souza, Bernard Mensah ve Dorukhan Toköz'le neredeyse tüm rakiplerine üstünlük sağlayan Kartal, geride kalan 20 haftada tüm derbileri kazanmak gibi bir apolet de sığdırmış oldu.
Ön bölgede Aboubakar başta Larin, Gheazzal ve N'Koudou'nun da ligin ilk yarısının en iyi forvetleri arasında olduğunun da altını çizelim. Buna karşılık ligin ilk yarısında bocalayan, hoca konusunda sıkıntılar yaşayan Trabzonspor ise Abdullah Avcı'nın gelişiyle toplarlanmaya başladı. Takım savunması konusunda tüm oyuncularından destek isteyen ve bu noktada belli bir ilerleme kaydeden Abdullah Avcı son haftalarda öndeki Ekuban ve Djaniny'den iyi verim alıyor.