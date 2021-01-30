Larin'e 10 mliyon Euro!

Larin'in transferi için bir Türk menajer aracılığıyla Beşiktaş'ın kapısını çalan Fransız ekibinin bugün resmi bir teklif göndereceği öğrenildi. Bu arada Saint-Etienne'in istediği iddia edilen Larin için Fransız medyasından yeni haberler geldi. Transferin gerçekleşme ihtimalinin Cenk Tosun'a bağlı olduğu belirtilirken, Beşiktaş'ın Kanadalı forvet için 10 milyon euro talep ettiği yazıldı. Sergen Yalçın'un da bu rakamın altında Larin'in gitmesine izin verilmemesini istedi.