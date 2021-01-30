İsimat Mirin gönderildi!

Yapılan anlaşmaya göre Beşiktaş Mirin'e sözleşme fesih bedeli olarak 750 bin euro ödeyecek. Beşiktaş ile 1 yıl daha sözleşmesi olan 29 yaşındaki oyuncu, bu sezon 1 milyon 275 bin euro ücret alacaktı. Siyah-beyazlıların Ocak 2019'da 350 bin euro bonservis bedeli ile PSV Eindhoven'den kadrosuna kattığı Mirin, Beşiktaş ile 14 maça çıktı.