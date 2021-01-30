Cenk Tosun'dan Beşiktaş paylaşımı! "Yeniden tarih yazmaya hazır mıyız"

Beşiktaş, eski oyuncusu Cenk Tosun'un kiralanması konusunda Everton'la anlaştı. Cenk Tosun pazar günü saat 18'de Beşiktaş'a imza atmak için İstanbul'a gelecek.
Cenk Tosun sezonun ikinci devresinde Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyecek. A Milli oyuncu için kiralama bedeli ödenmeyecek.
Siyah-beyazlı kulüpten önce transferi sosyal medya hesabından açıklayan Cenk Tosun "Yeniden tarih yazmaya hazır mıyız?" ifadelerini kullandı.
Bu sezon Everton'da 7 maça çıkan milli futbolcu 1 gol attı. Cenk Tosun, 2018 Ocak ayında 22,5 milyon Euro karşılığında Beşiktaş'tan Everton'a transfer olmuştu.
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