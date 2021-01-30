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'dan paylaşımı! "Yeniden tarih yazmaya hazır mıyız"

'de sezon sonu şampiyonluk ipini yeniden göğüslemek isteyen ile her konuda anlaşma sağladı. Milli futbolcu sosyal medya hesabından siyah-beyazlıları resmen duyurdu. paylaşımına, "Yeniden tarih yazmaya hazır mıyız?" notunu düştü.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2021 Cumartesi 22:43
Cenk Tosun'dan Beşiktaş paylaşımı! "Yeniden tarih yazmaya hazır mıyız"

, eski oyuncusu 'un kiralanması konusunda 'la anlaştı. Tosun pazar günü saat 18'de Beşiktaş'a imza atmak için 'a gelecek.

Cenk Tosun sezonun ikinci devresinde Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyecek. A Milli oyuncu için kiralama bedeli ödenmeyecek.

Siyah-beyazlı kulüpten önce transferi sosyal medya hesabından açıklayan Cenk Tosun "Yeniden tarih yazmaya hazır mıyız?" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Everton'da 7 maça çıkan milli futbolcu 1 gol attı. Cenk Tosun, 2018 Ocak ayında 22,5 milyon Euro karşılığında Beşiktaş'tan Everton'a transfer olmuştu.

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