Beşiktaş'tan flaş Cenk Tosun açıklaması! Transfer...

Devre arası transfer döneminde tamamen bir golcü transferi üzerinde yoğunlaşan Beşiktaş'ta çalışmalar hızlandı.
Son günlerde santrfor mevkisine yoğunlaşan yönetim, mali kriterlerinden kesinlikle taviz vermeyecek.
Bu konuda Milliyet'e açıklamalarda bulunan Ahmet Nur Çebi, "Ben bu göreve gelirken, Beşiktaş'ın geleceğini yakından ilgilendiren maddi konular konusunda taviz vermeyeceğimi ve bunun için canımın yanmasını bile göze aldığımı söylemiştim. Yine söylüyorum, transferde limitlerimizi zorlayan hiçbir girişime izin vermem" diye konuştu.