Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan flaş Cenk Tosun açıklaması! Transfer...

'tan flaş açıklaması! Transfer...

Santrfor mevkisine mutlak takviye yapmak isteyen 'ta operasyon sürüyor. Teknik direktör 'ın raporuna göre hedefteki isimlerle görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, golcü transferinde anlaşma sağlayamamıştı. Arayışlarına devam eden Beşiktaş'ta ismi gündeme geldi. Beşiktaş Başkanı , Cenk Tosun'un transferi konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2021 Cumartesi 15:08 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2021 Cumartesi 15:12
Beşiktaş'tan flaş Cenk Tosun açıklaması! Transfer...

Devre arası transfer döneminde tamamen bir golcü transferi üzerinde yoğunlaşan 'ta çalışmalar hızlandı.

Beşiktaş'tan flaş Cenk Tosun açıklaması! Transfer...

Son günlerde santrfor mevkisine yoğunlaşan yönetim, mali kriterlerinden kesinlikle taviz vermeyecek.

Beşiktaş'tan flaş Cenk Tosun açıklaması! Transfer...

Bu konuda Milliyet'e açıklamalarda bulunan , "Ben bu göreve gelirken, 'ın geleceğini yakından ilgilendiren maddi konular konusunda taviz vermeyeceğimi ve bunun için canımın yanmasını bile göze aldığımı söylemiştim. Yine söylüyorum, transferde limitlerimizi zorlayan hiçbir girişime izin vermem" diye konuştu.

Beşiktaş'tan flaş Cenk Tosun açıklaması! Transfer...

Takımın çok iyi bir havası olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan , " hocamız çok başarılı. Takımın havası çok iyi. Forma dağıtma konusunda çok adaletli. O nasıl forma adaleti sağlıyorsa ben de ödemeler konusunda adalet sağlamaya çalışıyorum.

Beşiktaş'tan flaş Cenk Tosun açıklaması! Transfer...

CENK TOSUN SÖZLERİ!
Bir transfer yüzünden takım içerisindeki ödemeleri aksatmamız mümkün değil. Bunu göze alamam. Ödemeler konusunda sıkıntı olmayınca oyuncularımız ve doğal olarak da tüm ekip mutlu. , maddi şartlarımızı zorlamıyorsa olur." dedi.

Beşiktaş'tan flaş Cenk Tosun açıklaması! Transfer...

"BEŞİKTAŞ'I RİSKE SOKAMAM"
Siyah beyazlıların başkanı ayrıca, " transferi, bizim istediğimiz rakamlara gelinmediği için bitmedi. Kaldı ki, göndermemiz gereken oyuncular var. Ben ekonomik olarak 'ın geleceğini riske sokamam" sözlerini kullandı.

Beşiktaş'tan flaş Cenk Tosun açıklaması! Transfer...

Çebi ayrıca, "Taraftarımıza her zaman söylüyorum. Bize ve hocamıza inansınlar. Bizlere güvensinler ayrıca her zaman kenetlenmiş bir vaziyette kalalım. İsimler önemli değil. Önemli olan . Bu böyle bilinmeli" ifadelerini kullandı.

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