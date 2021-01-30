Beşiktaş'tan flaş Cenk Tosun açıklaması! Transfer...

Takımın çok iyi bir havası olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Ahmet Nur Çebi, "Sergen Yalçın hocamız çok başarılı. Takımın havası çok iyi. Forma dağıtma konusunda çok adaletli. O nasıl forma adaleti sağlıyorsa ben de ödemeler konusunda adalet sağlamaya çalışıyorum.

CENK TOSUN SÖZLERİ!

Bir transfer yüzünden takım içerisindeki ödemeleri aksatmamız mümkün değil. Bunu göze alamam. Ödemeler konusunda sıkıntı olmayınca oyuncularımız ve doğal olarak da tüm ekip mutlu. Cenk Tosun, maddi şartlarımızı zorlamıyorsa olur." dedi.