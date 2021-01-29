Beşiktaş'ın yıldızı Larin için servet! İşte istenen rakam...

Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmalarına gaz verildi.
Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmalarına gaz verildi.
Cenk Tosun ve Hulk üzerinde yoğunlaşan siyah-beyazlılar bir yandan da takımdan ayrılacak isimler üzerinde mesai harcıyor.
MIRIN AYRILDI
Beşiktaş, Nicolas Isimat-Mirin'in sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti. Sezon başında kadro dışı bırakılan Fransız futbolcu ile görüşen siyah beyazlı yönetim, sözleşme feshi konusunda uzlaşmaya vardı.
LARIN İDDİASI
Mostafa Mohamed'i Galatasaray'a kaptıran Saint Etienne gözünü Süper Lig'e çevirmişti. Fransız ekibi Beşiktaş'ın golcüsü Cyle Larin'i istediği ortaya çıkmıştı.
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Saint Etienne, transfer döneminin son günlerinde Cyle Larin için Beşiktaş'ın kapısını çalacak.
FRANSIZLAR İSTENEN RAKAMI DUYURDU
Fransız basınında yer alan haberde transferin gerçekleşme ihtimali Cenk Tosun transferine bağlı olduğu yazıldı.
Beşiktaş'ın Kanadalı forvet için 8-10 milyon Euro talep ettiği yazıldı.
Siyah-beyazlıların Cenk Tosun'u kadrosuna katmasının ardından rakamın biraz daha düşeceği iddia edildi.