Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ın yıldızı Larin için servet! İşte istenen rakam...

'ın yıldızı için servet! İşte istenen rakam...

'in 22. haftasında 'u konuk edecek , bir yandan transfer çalışmalarına devam ediyor, bir yandan da takımdan ayrılacak isimler üzerinde yoğun mesai harcıyor. Siyah-beyazlılarda bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte son gelişmeler... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER) | Son dakikda Beşiktaş haberi...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2021 Cuma 18:10
Beşiktaş'ın yıldızı Larin için servet! İşte istenen rakam...

Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen 'ta transfer çalışmalarına gaz verildi.

Beşiktaş'ın yıldızı Larin için servet! İşte istenen rakam...

Cenk Tosun ve Hulk üzerinde yoğunlaşan siyah-beyazlılar bir yandan da takımdan ayrılacak isimler üzerinde mesai harcıyor.

Beşiktaş'ın yıldızı Larin için servet! İşte istenen rakam...

MIRIN AYRILDI

, Nicolas Isimat-Mirin'in sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti. Sezon başında kadro dışı bırakılan Fransız futbolcu ile görüşen siyah beyazlı yönetim, sözleşme feshi konusunda uzlaşmaya vardı.

Beşiktaş'ın yıldızı Larin için servet! İşte istenen rakam...

LARIN İDDİASI

Mostafa Mohamed'i Galatasaray'a kaptıran Saint Etienne gözünü 'e çevirmişti. Fransız ekibi 'ın golcüsü Cyle 'i istediği ortaya çıkmıştı.

Beşiktaş'ın yıldızı Larin için servet! İşte istenen rakam...

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Saint Etienne, transfer döneminin son günlerinde Cyle için 'ın kapısını çalacak.

Beşiktaş'ın yıldızı Larin için servet! İşte istenen rakam...

FRANSIZLAR İSTENEN RAKAMI DUYURDU

Fransız basınında yer alan haberde transferin gerçekleşme ihtimali Cenk Tosun transferine bağlı olduğu yazıldı.

Beşiktaş'ın yıldızı Larin için servet! İşte istenen rakam...

'ın Kanadalı forvet için 8-10 milyon Euro talep ettiği yazıldı.

Beşiktaş'ın yıldızı Larin için servet! İşte istenen rakam...

Siyah-beyazlıların Cenk Tosun'u kadrosuna katmasının ardından rakamın biraz daha düşeceği iddia edildi.

SON DAKİKA