Beşiktaş'a sürpriz transfer önerisi! "Kaçırmamalı"

SİNAN VARDAR - EN İYİ TRANSFER Transfere tabii ki karşı değilim ama kulüpler transferde nokta atışı yapmalı... Hep söylüyorum kurumsallaşma kulüp yönetimlerinin artık vazgeçilmezi olmalıdır. Bakın şunun şurasında transferin bitmesine sadece 3 gün kaldı. Bırakın son günü, son dakikalarda ve hatta son saniyelerde ne transferler olacak kim bilir!

Dünyanın büyük kulüpleri o sezon kötü sonuçlar alsa da ligin devre arasında çok transfer yapmazlar. Çünkü ara transfer dönemi acil durum düğmesi gibidir. Ama gel de menajerlere ve kötü niyetli kulüp yöneticilerine bunu anlat!