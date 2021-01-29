Beşiktaş'a sürpriz transfer önerisi! "Kaçırmamalı"

Taraftar Hulk'u istiyor. Brezilyalı futbolcu dünyanın tanıdığı bir yıldız. Ancak Beşiktaş'ın sokağa atacak 1 kuruşu da yok. Bakın önümüzde Galatasaray'ın yaşadığı Falcao faciası var. Başkan Ahmet Nur Çebi ve Sergen Yalçın'ın transferde en doğru hamleyi yapacağına inanıyorum.
Keşke bu transfer döneminde takımda kiralık olarak forma giyen Rosier ve Ghezzal'in bonservisleri alınsa da takıma müthiş uyum sağlayan bu futbolcular uzun yıllar Beşiktaş forması giyseler diye düşünmeden edemiyorum.
Medyada çok ilgi görmedi ama ben yazayım; Beşiktaş'ta altyapıda forma giyen Emirhan İlkan, Koray Yağcı, Azad Demir, Egemen Tutar, Berkay Vardar, Necati Bilgiç ve Ahmet Emin Özbay ile profesyonel sözleşme imzalandı. Hepsi henüz 16-17 yaşında, hepsi birbirinden yetenekli harika gençler bunlar...