Beşiktaş'tan santrfor bombası! Hulk olmazsa Cenk Tosun gelecek

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği üzerine santrfor mevkisi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta ilk hedef olarak Hulk belirlenmişti. Brezilyalı golcü ile mali konularda orta yol bulma konusunda görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, alternatif isimler üzerine yoğunlaşmış durumda.

CENK TOSUN İÇİN GİRİŞİMLER BAŞLADI!

Beşiktaş, eski oyuncusu Cenk Tosun'u alternatifler arasına aldı. Düzenli forma şansı giyebileceği bir kulübe gitmek isteyen golcü futbolcu için temaslar başladı.

NTV Spor'un haberine göre, Beşiktaş'ta Hulk'un alternatifi Cenk Tosun. Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren siyah beyazlılar, Hulk konusunda temaslarına devam ediyor.





SEZON SONUNA KADAR KİRALAMA PLANI

Brezilyalı oyuncu ile mali konularda anlaşma sağlamaya çalışan Beşiktaş, Cenk Tosun için de girişimlere başladı. Siyah beyazlılar, Hulk tranferinin gerçekleşememesi halinde Cenk'i sezon sonuna kadar kiralamayı planlıyor.





Bu sezon Everton'da 7 maça çıkan 29 yaşındaki oyuncu 1 gol attı. Cenk Tosun, haziran ayında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası öncesi düzenli forma giymek istiyor. Kulüplerin anlaşması halinde, 3 yıl önce 22,5 milyon euro'ya Everton'a transfer olan Cenk, Beşiktaş'a geri dönecek.



