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'tan santrfor bombası! Hulk olmazsa gelecek

'de yoluna doludizgin devam eden 'ta bir yandan transfer çalışmaları da sürüyor. Nokta atışı takviyelerle kadrosunu güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılarda gözler santrfor transferine çevrilmiş durumda.  Hulk'u listenin ilk sırasına alan , transferin gerçekleşmemesi durumunda eski oyuncusu 'u sezon sonuna kadar kiralamak istiyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2021 Perşembe 15:44
Beşiktaş'tan santrfor bombası! Hulk olmazsa Cenk Tosun gelecek

Teknik direktör 'ın isteği üzerine santrfor mevkisi için çalışmalarını sürdüren 'ta ilk hedef olarak Hulk belirlenmişti. Brezilyalı golcü ile mali konularda orta yol bulma konusunda görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, alternatif isimler üzerine yoğunlaşmış durumda.

CENK TOSUN İÇİN GİRİŞİMLER BAŞLADI!
Beşiktaş, eski oyuncusu 'u alternatifler arasına aldı. Düzenli forma şansı giyebileceği bir kulübe gitmek isteyen golcü futbolcu için temaslar başladı.

'un haberine göre, Beşiktaş'ta Hulk'un alternatifi Cenk Tosun. Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren siyah beyazlılar, Hulk konusunda temaslarına devam ediyor.

SEZON SONUNA KADAR KİRALAMA PLANI
Brezilyalı oyuncu ile mali konularda anlaşma sağlamaya çalışan Beşiktaş, Cenk Tosun için de girişimlere başladı. Siyah beyazlılar, Hulk tranferinin gerçekleşememesi halinde Cenk'i sezon sonuna kadar kiralamayı planlıyor.


Bu sezon 'da 7 maça çıkan 29 yaşındaki oyuncu 1 gol attı. Cenk Tosun, haziran ayında düzenlenecek öncesi düzenli forma giymek istiyor. Kulüplerin anlaşması halinde, 3 yıl önce 22,5 milyon euro'ya Everton'a transfer olan Cenk, Beşiktaş'a geri dönecek.


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