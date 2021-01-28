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'a transfer müjdesi! Hulk geri adım attı

'tan ilk olarak 1.5 yıl için 4.5 milyon Euro isteyen Hulk geri adım attı. Siyah-beyazlılar 3 milyon Euro ve bonuslar önerirken, 34 yaşındaki Brezilyalı forvet 3.5 milyon Euro’ya indi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2021 Perşembe 01:21 Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2021 Perşembe 01:32
Beşiktaş'a transfer müjdesi! Hulk geri adım attı

Brezilyalı futbolcu siyah-beyazlılarla yaptığı ilk görüşmede 1.5 yıllığına 4.5 milyon Euro isterken, 'ın teklifi 3 milyon Euro artı bonuslar olmuştu. 34 yaşındaki forvetle görüşmeleri hızlandırmak için menajer devreye girerken, son görüşmede Hulk'un isteği 3.5 milyon Euro'ya çekildi.

Sabah'ın haberine göre taraflar arasında 500 bin Euro'luk fark kalırken, Beşiktaş yönetimi de maaş limitinde bu boşluğu yaratabilmek için harekete geçti. Takımda düşünülmeyen , ve 'in ayrılmasını bekleyen yönetim bu isimlere veda edebilirse harcama limitlerinde de istediği noktaya ulaşacak ve Hulk'u kadroya katabilmek adına eli güçlenecek.

Bu üç oyuncu gönderilebilirse Brezilyalı yıldız için teklif de revize edilecek.

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