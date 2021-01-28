Beşiktaş'a transfer müjdesi! Hulk geri adım attı

Brezilyalı futbolcu siyah-beyazlılarla yaptığı ilk görüşmede 1.5 yıllığına 4.5 milyon Euro isterken, Beşiktaş'ın teklifi 3 milyon Euro artı bonuslar olmuştu. 34 yaşındaki forvetle görüşmeleri hızlandırmak için menajer Ahmet Bulut devreye girerken, son görüşmede Hulk'un isteği 3.5 milyon Euro'ya çekildi.

Sabah'ın haberine göre taraflar arasında 500 bin Euro'luk fark kalırken, Beşiktaş yönetimi de maaş limitinde bu boşluğu yaratabilmek için harekete geçti. Takımda düşünülmeyen Jeremain Lens, Douglas ve Mirin'in ayrılmasını bekleyen yönetim bu isimlere veda edebilirse harcama limitlerinde de istediği noktaya ulaşacak ve Hulk'u kadroya katabilmek adına eli güçlenecek.

Bu üç oyuncu gönderilebilirse Brezilyalı yıldız için teklif de revize edilecek.