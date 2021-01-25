Erman Toroğlu'dan flaş yorum! "Hakem Beşiktaş'a 'pembe' baktı!"

Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta kritik bir karşılaşmaya çıktı. Siyah beyazlılar, Göztepe'yi evinde konuk ederken, mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Göztepe ile kritik bir karşılaşmaya çıkan Beşiktaş mücadeleden 2-1 galip ayrılmayı başardı. 1-0 geriye düştüğü mücadeleyi kazanmayı bilen siyah-beyazlıların 1 golü VAR incelemesi nedeniyle geçersiz sayılırken, karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan'ın bazı kararları tartışmalara neden olmuştu.

Fotomaç Gazetesi'nin usta yazarı Erman Toroğlu, bugünkü yazısında maçın hakemine dair değerlendirmelerde bulunurken, "Hakem Beşiktaş'a 'pembe' baktı!" yorumunda bulundu.

İşte Erman Toroğlu'nun o yazısı...

Saat 16.00'da Malatya- Galatasaray maçını izledik.

Zemin kötü… Pardon, çok kötü… Malatya kötü, Galatasaray kötü. Maçın son dakikasında Babel, bir topa vurdu. Kalecinin de hatası o top gitti gol oldu. Bütün maçın özeti bu. "Futbolcular mücadele etmediler mi bu zeminde?" diyeceksiniz. Ettiler ama sen bu lige 'Süper Lig' diyorsun.

Ne olursa olsun bu kalitede futbol oynanmamalı.

Şimdi bir de işin öbür tarafına bakalım.

İlk yarının son maçları oynanıyor.

Bugün Fenerbahçe'nin maçı var.

Fikstüre göre 44 puanla Beşiktaş lider, 39 puanla Galatasaray ikinci gözüküyor. İşin daha enteresan tarafı da şu; 41 golü geçen iki takım var. Biri Beşiktaş, biri Galatasaray.

Peki en az gol yiyen iki takım var.

Bunlar kim? Biri Galatasaray, diğeri Alanya. Bu ne demek? Fatih Terim'in cezası… Santrforlar yok, Başkan Mustafa Cengiz-Fatih Terim tartışmaları… Galatasaray'da ne ararsan var. Tekmili birden. Puan durumu, attığı, yediği bunlar.

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Bakın, Galatasaray, sarıkırmızılıların kalesinde duramayacak iki kaleciyle buraya geldi. Şimdi kalede Muslera var, biraz düzgün bir santrfor da gelirse bu Galatasaray ligin sonuna kadar şampiyonluk mücadelesi verir. Bu bizler için, spor basını için de avantaj. Enteresan, Galatasaray uzun zamandır da iyi futbol oynamıyor. Hani futbolcular derler ya "Önümüzdeki maçlara bakalım". Hemen bir hafta sonra ikinci yarı başlayınca göreceğiz.

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Gelelim günün ikinci maçına… Maça çıkarken Beşiktaş favori.

Fena da başlamıyor siyah-beyazlılar, iyi pres yapıyorlar. Göztepe'yi ceza alanı civarına yığdılar oynuyorlar.

Nereye kadar? Göztepe, 39'uncu dakikada bir geliyor golü buluyor.

Beşiktaş'ta gerginlik var, İzmir'in sarı kırmızılılarında üç tane sarı kart.

İkinci yarı başlıyor. İlk yarıdaki Göztepe gitmiş, tıkır tıkır top oynayan bir Göztepe gelmiş. İki tane net gol kaçırıyorlar, inanılır gibi değil.

Eğer Anadolu'dan gelip İstanbul'dan 3 puan alacaksan en az iki gol atman lazım. Bunun aksi olur mu? Olur ama çok nadir. Nitekim öyle oluyor.

Beşiktaş Ljajic ile bir gol buluyor, arkadan Gökhan'dan güzel bir orta Aboubakar'la skor 2-0 oluyor.

Beşiktaş pozisyon yakalamaya uğraşıyor mu? Uğraşıyor, yakalıyor da. Yalnız bu maçta fazlaca ofsayta düştüler. Beşiktaş ikinci yarı baskı yapar gözükürken tehlikeli akınları Göztepe yapıyor. Ljajic, oyuna giriyor, gol atıyor, hücumda iyi top kullanıyor ama henüz orta saha direnci yok.

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Beşiktaş dün sahadan puansız da ayrılabilirdi. Hakem Ali Şansalan, bazı yerlerde aynı pozisyonlarda Göztepeli oyunculara kartlarını gösterdi ama Beşiktaşlıları es geçti.

Yani hakem siyah-beyazlılara biraz 'pembe' baktı.

Şu da var; Wellinton düzgün bir hakeme çatarsa 90 dakikaları zor bitirir. Şunu da gözardı etmeyelim.

Beşiktaş defanstan gelirken iyi top kullanan takımlar karşısında açık veriyor. Bu bugün net gözüktü.

Daha doğrusu ayağa top oynayan rakipler karşısında….

Hakem kardeşim müsait olduğu zaman da maçı izlerse ne demek istediğimi anlar. Bu kafada olursan sonunda ipliğin pazara çıkar.

Beşiktaş'ın en iyisi kaleci Ersin'di.

Herhalde bazı şeyleri kestirmeden anlatmış oluruz.