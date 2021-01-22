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Sınırdakiler kazasız bitirdi

Siyah-beyazlı takımda maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyordu ancak herhangi biri kart cezalısı durumuna düşmedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2021 Perşembe 23:38 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2021 Cuma 06:50
Sınırdakiler kazasız bitirdi

Daha önceden 3 sarı kartı olan ve 'a maçında Ghezzal eklenmişti. Bu futbolculardan Vida ve Mensah karşılaşmaya 11'de başlarken, Ghezzal yedek kulübesindeydi. Üç isim de maçı kazasız tamamladı.

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