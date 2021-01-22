Daha önceden 3 sarı kartı olan Vida ve Mensah'a Galatasaray maçında Ghezzal eklenmişti. Bu futbolculardan Vida ve Mensah karşılaşmaya 11'de başlarken, Ghezzal yedek kulübesindeydi. Üç isim de maçı kazasız tamamladı.
Sınırdakiler kazasız bitirdi
Siyah-beyazlı takımda Fatih Karagümrük maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyordu ancak herhangi biri kart cezalısı durumuna düşmedi.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2021 Perşembe 23:38 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2021 Cuma 06:50