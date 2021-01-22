Salih ve Koita’da son dakika

Siyah- beyazlılar, Alman ekibi Köln'de forma giyen Salih Özcan ile Kasımpaşa'nın yıldızı Koita'da temaslarını hızlandırdı. Alman ekibiyle sezon sonu sözleşmesi bitecek genç orta sahayı düşük bir bedelle renklerine bağlamak isteyen yönetim, Koita için de tüm şartları zorluyor.