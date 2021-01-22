Haberler Beşiktaş Salih ve Koita’da son dakika

Salih ve ’da son dakika

Son dakika transfer haberleri... , hedefindeki diğer isimler için de çalışmalarını sürdürüyor. Kartal'ın listesinde bulunan iki isimde flaş gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2021 Perşembe 23:35 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2021 Cuma 06:50
Salih ve Koita’da son dakika

Siyah- beyazlılar, ekibi 'de forma giyen ile 'nın yıldızı 'da temaslarını hızlandırdı. Alman ekibiyle sezon sonu sözleşmesi bitecek genç orta sahayı düşük bir bedelle renklerine bağlamak isteyen yönetim, Koita için de tüm şartları zorluyor.

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