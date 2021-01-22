Siyah- beyazlılar, Alman ekibi Köln'de forma giyen Salih Özcan ile Kasımpaşa'nın yıldızı Koita'da temaslarını hızlandırdı. Alman ekibiyle sezon sonu sözleşmesi bitecek genç orta sahayı düşük bir bedelle renklerine bağlamak isteyen yönetim, Koita için de tüm şartları zorluyor.
Salih ve Koita’da son dakika
Son dakika transfer haberleri... Beşiktaş, hedefindeki diğer isimler için de çalışmalarını sürdürüyor. Kartal'ın listesinde bulunan iki isimde flaş gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar...
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2021 Perşembe 23:35 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2021 Cuma 06:50