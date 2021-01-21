Haberler Beşiktaş 16.3 milyon Euro’luk dava!

16.3 milyon Euro’luk dava!

’ın Kulübü, sözleşmesini feshedip ’a gelen için siyah-beyazlılardan rekor tazminat istiyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2021 Perşembe 01:20 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2021 Perşembe 06:50
16.3 milyon Euro’luk dava!

Sezon başında takımı ile alacakları ödenmediği gerekçesiyle mukavelesini tek taraflı olarak fesheden için 'a dava açıldığı ortaya çıktı. Siyah-beyazlıların KAP'a yaptığı faaliyet raporu bildiriminde Al Ahli'nin Brezilyalı futbolcu için nezdinde dava açarak hem kulüpten hem de oyuncudan 16 milyon 366 bin 670 euro tazminat talebinde bulunduğu kaydedildi. Bu arada KAP bildiriminde teknik direktör 'nın, Beşiktaş'tan 17 milyon 340 bin TL fesih tazminatı ve 25 Ocak 2020'den itibaren de yasal faiz istediği, yargılamanın ise devam ettiği açıklandı.

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