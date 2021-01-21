16.3 milyon Euro’luk dava!

Sezon başında Suudi Arabistan takımı Al Ahli ile alacakları ödenmediği gerekçesiyle mukavelesini tek taraflı olarak fesheden Josef de Souza için Beşiktaş'a dava açıldığı ortaya çıktı. Siyah-beyazlıların KAP'a yaptığı faaliyet raporu bildiriminde Al Ahli'nin Brezilyalı futbolcu için FIFA nezdinde dava açarak hem kulüpten hem de oyuncudan 16 milyon 366 bin 670 euro tazminat talebinde bulunduğu kaydedildi. Bu arada KAP bildiriminde teknik direktör Abdullah Avcı'nın, Beşiktaş'tan 17 milyon 340 bin TL fesih tazminatı ve 25 Ocak 2020'den itibaren de yasal faiz istediği, yargılamanın ise devam ettiği açıklandı.