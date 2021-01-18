Haberler Beşiktaş Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Mandzukic'in yerine eski Milanlı! 'Gelmeye hazır...'

Son dakika transfer haberi: Mandzukic'in yerine eski Milanlı! 'Gelmeye hazır...'

Son dakika transfer haberi... Ezeli rakibi 'ı mağlup ederek liderliğini perçinleyen 'ta keyifler yerinde... Ara transfer döneminde kadroya yapacağı takviyelerle liderliği kimseye kaptırmak istemeyen siyah-beyazlılarda Mandzukic'in ile el sıkışması can sıkarken, Hırvat golcünün yerine bir başka isim gündeme geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2021 Pazartesi 19:33 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2021 Pazartesi 19:39
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Mandzukic'in yerine eski Milanlı! 'Gelmeye hazır...'

'de 19 haftada topladığı 38 puanla lider durumda bulunan , son hafta oynadığı zorlu derbisini de 2-0 kazarak kritik virajı kayıpsız dönmeyi başarmıştı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Mandzukic'in yerine eski Milanlı! 'Gelmeye hazır...'

Ligin ilk yarısının tamamlanmasına da az bir süre kala transfer çalışmalarına da hız veren siyah-beyazlılar, liderliği kimseye kaptırmak istemezken listenin başında bulunan isimlerden olan 'ten kötü haber gelmişti.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Mandzukic'in yerine eski Milanlı! 'Gelmeye hazır...'

Hırvat golcü, bir süredir görüşmeler yaptığı 'de şampiyonluk mücadelesi veren ile anlaşma sağladı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Mandzukic'in yerine eski Milanlı! 'Gelmeye hazır...'

basınında çıkan haberlere göre; Mandzukic, ekibi ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varırken yarım sezonluk 1.5 milyon Euro artı bonuslar kazanacağı öğrenildi.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Mandzukic'in yerine eski Milanlı! 'Gelmeye hazır...'

'ın yarım sezonluğuna 1 milyon Euro artı bonuslara anlaşmayı planladığı ancak gerçekleşmeyen 1,90'lık futbolcunun yerine flaş bir isim gündeme geldi.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Mandzukic'in yerine eski Milanlı! 'Gelmeye hazır...'

Buna göre; transferinin rafa kalkması sonrası siyah-beyazlıların dünyaca ünlü yıldız 'nun durumunu sorduğu öne sürüldü.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Mandzukic'in yerine eski Milanlı! 'Gelmeye hazır...'

Mandzukic'e teklif edilen rakamlara Brezilyalı yıldızın siyah-beyazlı formayı giyebilecek olması yönetimin hevesini kabarttı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Mandzukic'in yerine eski Milanlı! 'Gelmeye hazır...'

Başkan 'nin teknik direktör 'a, "Mandzukic'in beğenmediği paraya Pato gelmeye hazır. Eğer istersen temas kurabiliriz" dediği öne sürüldü.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Mandzukic'in yerine eski Milanlı! 'Gelmeye hazır...'

'ın bu hafta içerisinde Pato ile ilgili son kararını vermesi bekleniyor.

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