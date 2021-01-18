Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Mandzukic'in yerine eski Milanlı! 'Gelmeye hazır...'

Süper Lig 'de 19 haftada topladığı 38 puanla lider durumda bulunan Beşiktaş , son hafta oynadığı zorlu Galatasaray derbisini de 2-0 kazarak kritik virajı kayıpsız dönmeyi başarmıştı.

Ligin ilk yarısının tamamlanmasına da az bir süre kala transfer çalışmalarına da hız veren siyah-beyazlılar, liderliği kimseye kaptırmak istemezken listenin başında bulunan isimlerden olan Mario Mandzukic'ten kötü haber gelmişti.