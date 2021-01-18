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sözünü tuttu!

'in 19. haftasında oynanan derbisinde açılış golünü kaydeden maçın ardından sözünü tuttu. Brezilyalı oyuncu, maç sonu evinin bahçesinde bulunan ve içi buz tutan suya atladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2021 Pazartesi 10:58
Josef de Souza sözünü tuttu!
'ı 2-0 yendikleri maçta takımının ilk golünü atan Beşiktaşlı futbolcu , mücadele sonrası eşine verdiği sözde durdu ve buz tutan havuza atladı.

'in 19. haftasında , sahasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Mücadele öncesi eşine 'Gol atarsam, havuza gireceğim' diyen Josef de Souza, bu sözünü tuttu. Karşılaşmanın 79. dakikasında siyah-beyazlıların ilk golünü kaydeden Brezilyalı oyuncu, maç sonu evinin bahçesinde bulunan ve içi buz tutan suya atladı.
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