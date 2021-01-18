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Beşiktaşlı Kevin N'Koudou: Şampiyonluğu konuşmak için henüz erken

'ın 'ı 2-0 mağlup ettiği derbide takımının ikinci golünü kaydeden Kevin N'Koudou, karşılaşmayı ve şampiyonluk şanslarını değerlendirdi. Fransız kanat oyuncusu, " ve 'da bu tarz maçları oynadım, kazanmak çok güzel. 'yi deplasmanda, Galatasaray'ı burada yendik. İyi yoldayız, zirvedeyiz. Şampiyonluk konuşmak için henüz erken..." dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2021 Pazartesi 10:56
Beşiktaşlı Kevin N'Koudou: Şampiyonluğu konuşmak için henüz erken

'ın karşısında 2. golünü atan N'Koudou, mücadeleyi değerlendirdi.

Bu sezon derbilerde sırasıyla , ve Galatasaray'ı deviren siyah-beyazlıların şampiyonluk şansıyla ilgili yorum yapan Fransız kanat oyuncusu, temkinli konuştu.

N'Koudou, "Galibiyetten dolayı çok mutluyuz. Bu galibiyet önemliydi. Maça konsantre başladık. Saha şartları istediğimiz futbolu oynamaya izin vermedi. Maçı hak ettik. Mücadele ettik. Herkes birbiri için savaşıyor. Golü benim ya da başkasının atması önemli değildi. Bu derbi atmosferleri farklıdır. Farklı oyunlar oluyor. Farklı savaşlar oluyor. Bu maçlara daha farklı hazırlanılır. ve 'da bu tarz maçları oynadım, kazanmak çok güzel. Fenerbahçe'yi deplasmanda, Galatasaray'ı burada yendik. İyi yoldayız, zirvedeyiz. Şampiyonluk konuşmak için henüz erken..." ifadesini kullandı.

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