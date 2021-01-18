Haberler Beşiktaş Beşiktaş - Galatasaray derbisinin ardından Aboubakar'a şok sözler!

- derbisinin ardından 'a şok sözler!

'in 19. haftasında dev bir derbiye ev sahipliği yaptı. 'ın 'ı konuk ettiği karşılaşmada siyah-beyazlılar ezeli rakibini 2-0 mağlup etti. 'nin usta yazarı karşılaşmayı yorumlarken Abobubakar ile ilgili şok sözler söyledi. İşte o yazı...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2021 Pazartesi 12:02
Beşiktaş - Galatasaray derbisinin ardından Aboubakar'a şok sözler!

Kritik bir derbi olması nedeniyle haklı olarak genel oyun modeli olan alışılmış önde baskıyı gündemden çıkarmıştı. Rakibe genişlik bırakmamak ve kontrollü futbol temel taktik ilkeydi.

Beşiktaş - Galatasaray derbisinin ardından Aboubakar'a şok sözler!

ilk 30 dakika oyunu domine etti, ancak Oğuzhan ve 'ın fiziksel yetersizliğiyle 'ın iki güçlü stopere tamamen teslim olması eklenince üretkenlik sağlayamadılar.

Beşiktaş - Galatasaray derbisinin ardından Aboubakar'a şok sözler!

rakibi iyi karşılıyordu ama ileride etkili bir dikey sprinterinin olmayışı nedeniyle, mecburen pas alışverişleriyle hücuma çıkmaya ve üçüncü bölgede set oyunu ile pozisyon bulmaya çalışıyordu. Bu yarıda 'nun bir sürpriz vuruşunda doğru yerde bulunduğundan kale önünde kurtardı.

Beşiktaş - Galatasaray derbisinin ardından Aboubakar'a şok sözler!

İkinci yarıda da saha içi görüntüsü aynıydı. Pozisyonsuz bir taktik mücadelesi vardı. Bu anda ortaya çıktı ve gereksiz bir hareketle kırmızı kart gördü. 'ın işi zora girdi.

Beşiktaş - Galatasaray derbisinin ardından Aboubakar'a şok sözler!

da fizik gücü yetersiz iki oyuncuyu; Oğuzhan ve 'ı çıkarıp iki hareketli ismi sahaya sürünce baskı arttı.

Beşiktaş - Galatasaray derbisinin ardından Aboubakar'a şok sözler!

Bana göre 'ın ilk 11'deki Oğuzhan tercihi hatalıydı. Medyada "Oğuzhan olmazsa üretkenlik olmaz" baskısı vardı ama gördük ki Oğuzhan oyunda kaldığı sürece 65 dakikada dışında tek bir pozisyon yoktu.

Beşiktaş - Galatasaray derbisinin ardından Aboubakar'a şok sözler!

Dün bir kere daha görüldü ki 'ın en önemli iki oyuncusu ile . Souza, 90 dakika mücadelesinin yanında bir de çok güzel gole imza attı. N'Koudou işi bitiren isim oldu.

Beşiktaş - Galatasaray derbisinin ardından Aboubakar'a şok sözler!

'da ise genelde takım olarak düşük performans gösterdiler. 3 kişi hariç...

Beşiktaş - Galatasaray derbisinin ardından Aboubakar'a şok sözler!

ve iki stoper ile müthiş bir performans sergiledi.

SON DAKİKA