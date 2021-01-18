Beşiktaş - Galatasaray derbisinin ardından Aboubakar'a şok sözler!

Kritik bir derbi olması nedeniyle Fatih Terim haklı olarak genel oyun modeli olan alışılmış önde baskıyı gündemden çıkarmıştı. Rakibe genişlik bırakmamak ve kontrollü futbol temel taktik ilkeydi.
Beşiktaş ilk 30 dakika oyunu domine etti, ancak Oğuzhan ve Ghezzal'ın fiziksel yetersizliğiyle Aboubakar'ın iki güçlü stopere tamamen teslim olması eklenince üretkenlik sağlayamadılar.
Galatasaray rakibi iyi karşılıyordu ama ileride etkili bir dikey sprinterinin olmayışı nedeniyle, mecburen pas alışverişleriyle hücuma çıkmaya ve üçüncü bölgede set oyunu ile pozisyon bulmaya çalışıyordu. Bu yarıda Marcao'nun bir sürpriz vuruşunda Atiba doğru yerde bulunduğundan kale önünde kurtardı.