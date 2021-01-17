Haberler Beşiktaş James Harden Brooklyn Nets kariyerine rekorla başladı

kariyerine rekorla başladı

'e transfer olan , 'i 122-115 yendikleri maçta 32 sayı, 12 ribaunt ve 14 asistle NBA tarihinde yeni takımındaki ilk maçında 30 sayının üzerine çıkarak "triple double" yapan ilk oyuncu oldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2021 Pazar 11:22
James Harden Brooklyn Nets kariyerine rekorla başladı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) , sahasında 'i 122-115 yendi.

NBA'e 6 maçla devam edildi. All-star oyuncusu 'ın 32 sayı, 12 ribaunt ve 14 asistle "triple double" yaptığı maçta Magic'i 7 sayı farkla mağlup eden Nets, üst üste üçüncü, bu sezon sekizinci galibiyetini elde etti.

Ligde 8 kez all-star seçilen ve 3 defa sayı kralı olan Harden, NBA tarihinde yeni takımındaki ilk maçında 30 sayının üzerine çıkarak "triple double" yapan ilk oyuncu oldu.

Harden, NBA'de yeni takımındaki ilk maçında "triple double" yapan yedinci isim olarak tarihe geçti. Daha önce , , , , ve bunu başarmıştı.

Nets'te 42 sayı üreten , maçın en skorer ismi olurken, 17, 10 sayılık katkı sağladı.

Magic'te ise 'in 34 sayı, 10 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi. 23 sayı kaydetti.

SONUÇLAR

San Antonio Spurs-Houston Rockets: 103-91

Brooklyn Nets-Orlando Magic: 122-115

Toronto Raptors-Charlotte Hornets: 116-113

Memphis Grizzlies-Philadelphia 76ers: 106-104

Miami Heat-Detroit Pistons: 100-120

Portland Trail Blazers-Atlanta Hawks: 112-106



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