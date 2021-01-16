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'ta rota ! 3 isim birden

Son dakika transfer haberleri | 'de şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan 'ta, transfer çalışmaları sürüyor. Siyah-beyazlılar eksik bölgeler için rotasını 'ya çevirdi. 'ın listesinde üç isim var. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2021 Cumartesi 01:03
Beşiktaş'ta rota Almanya! 3 isim birden

yönetimi, kadrosunu güçlendirmek için kollarını sıvarken, adımlarını da atmaya başladı. Ara transferde istediği isimlere yoğunlaşacak olan , bazı isimler için ise sezon sonunu da bekleyebilir.

Beşiktaş'ta rota Almanya! 3 isim birden

Transfer Komitesi Başkanı , 'ya giderek resmi temaslara da başlayacak. İşte 'ın hedefindeki 3 isim:

Beşiktaş'ta rota Almanya! 3 isim birden

KENAN KARAMAN

Santrfor transferinde bir numaralı hedef 'te işin çıkmaza girmesiyle rotayı F.Düsseldorf'ta oynayan 'a kıran yönetimi, kulübünün istediği 650 bin Euro'yu aşağı çekmek istiyor.

Beşiktaş'ta rota Almanya! 3 isim birden

SALIH ÖZCAN

ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Salih'i geçtiğimiz yıldan bu yana takip eden siyah-beyazlılar, bu fırsatı kaçırmak istemiyor. Daha önce oyuncu ile kurulan temaslar olumlu sonuçlanırken, bu kez transferi de resmen tamamlamayı planlıyor.

Beşiktaş'ta rota Almanya! 3 isim birden

AHMED KUTUCU

Son olarak 'den ayrılmayı düşünen milli futbolcu için de Kenan'ın durumuna göre bir transfer görüşmesi gerçekleştirilecek. Kulübü ile 2022 Haziran ayına kadar sözleşmesi olan 20 yaşındaki futbolcunun kiralanması gündemde. ()

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