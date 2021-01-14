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Son dakika (BJK) haberi: Canlı yayında flaş sözler! "Mandzukic formayı giyecek"

Son dakika (BJK) haberi: Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirerek şampiyon olmak isteyen siyah beyazlılar, dünyaca ünlü golcü 'i gündemine almış ve teknik direktör da açıklamalarında bunu dile getirmişti. Mandzukic'in ise Beşiktaş'a a gelip gelmeyeceği merak konusu olurken yorumcusu , bu transferle ilgili flaş ifadeler kullandı. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2021 Perşembe 09:02 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2021 Perşembe 09:03
Son dakika Beşiktaş (BJK) haberi: Canlı yayında flaş sözler! "Mandzukic formayı giyecek"

'ın transfer gündeminde ilk sırada yer alan Mandzukic ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor...

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirerek şampiyon olmak isteyen siyah beyazlılar, dünyaca ünlü golcü 'i gündemine almış ve teknik direktör da açıklamalarında bunu dile getirmişti.

Mandzukic'in ise Beşiktaş'a a gelip gelmeyeceği merak konusu olurken yorumcusu , programında bu transferle ilgili flaş ifadeler kullandı.

Demir, "Mandzukic'in Beşiktaş forması giyeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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