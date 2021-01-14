Son dakika Beşiktaş (BJK) haberi: Canlı yayında flaş sözler! "Mandzukic formayı giyecek"

Beşiktaş'ın transfer gündeminde ilk sırada yer alan Mandzukic ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor...



Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirerek şampiyon olmak isteyen siyah beyazlılar, dünyaca ünlü golcü Mario Mandzukic'i gündemine almış ve teknik direktör Sergen Yalçın da açıklamalarında bunu dile getirmişti.

Mandzukic'in ise Beşiktaş'a a gelip gelmeyeceği merak konusu olurken A Spor yorumcusu Turgay Demir, Sabah Sporu programında bu transferle ilgili flaş ifadeler kullandı.



Demir, "Mandzukic'in Beşiktaş forması giyeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.