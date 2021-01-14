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İki oyuncu istiyorum yönetime söyledim

, yönetimden iki transfer istediğini, şartlar uygun olur mu, oyuncu gelir mi bunları bilmediğini belirtti

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2021 Çarşamba 23:48 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2021 Perşembe 06:50
İki oyuncu istiyorum yönetime söyledim

'nda engelini son dakikalarda attığı golle aşarak çeyrek final vizesini alan 'ta teknik direktör , hak ettikleri bir sonuç aldıklarını vurguladı. "İlk yarıda konsantre olamadık" diyen başarılı hoca, "İlk yarıda organizasyonumuz çok başarısızdı. İkinci yarıda çocuklar Beşiktaş gibi oynamaya başlayınca işler bizim için daha da kolaylaştı. Özellikle son yarım saatte kurduğumuz baskı, Larin'in de devreye girmesiyle sonuç verdi. Geç oldu, güç oldu ama hak ettik. Ligde olduğu gibi kupada da hedefimiz şampiyonluk" diye iddialı konuştu.

Sergen Yalçın, oyuncularının yorgun olduklarını vurgulayıp, Rize'nin savunmadan başka bir şey yapmadığını belirtti. "Ligde ve kupada iddiamızı devam ettirmek istiyoruz" diyen Sergen Yalçın, yönetimden transfer istediğini de açıkladı. Başarılı hoca, "Boyd'u içeri alırsak 15 olursak. 2 oyuncu almak istediğimi net şekilde söyledim. Bundan sonra ne olur bilemiyorum. Şartlar uygun olur mu, oyuncu gelir mi, bunları bilemiyoruz" ifadelerini kullandı. Yalçın, Pazar günü oynayacakları Galatasaray derbisi hakkında da şunları söyledi: "Ligin bitmesine çok uzun zaman var, derbinin sonucu ligin kaderine etki etmez. İyi bir oyun olsun, ülke futbolunun buna ihtiyacı var."

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