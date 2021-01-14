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'a 'dan Abdülkerim transferi cevabı geldi! "Takas teklifi.."

’ın talip olduğu 26 yaşındaki stoper için cephesi, “Takas teklifleri yetersiz” dedi, görüşmeler tıkandı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2021 Çarşamba 23:47 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2021 Perşembe 06:50
Beşiktaş'a Konyaspor'dan Abdülkerim transferi cevabı geldi! "Takas teklifi..."

Siyah-beyazlıların ara transfer döneminde renklerine katmak istediği isimlerden biri olan için cephesinden olumlu bir yanıt gelmedi.

Beşiktaş'a Konyaspor'dan Abdülkerim transferi cevabı geldi! "Takas teklifi..."

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın alınması için onay verdiği 26 yaşındaki stoper için Sportif Direktörü Adnan Erkan açıklamalarda bulundu. Erkan, "Beşiktaş'ın Abdülkerim Bardakcı için ilk etaptaki teklifi takastı, bizim takası kabul etmek gibi bir şansımız yok.

Beşiktaş'a Konyaspor'dan Abdülkerim transferi cevabı geldi! "Takas teklifi..."

Teklifi yeterli bulmadığımızı söyleyebilirim. Çünkü Beşiktaş'ın kendi kullanmayıp, bizim alacağımız çok oyuncu yok. Ayrıca Abdülkerim de en iyi dönemini yaşıyor" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'a Konyaspor'dan Abdülkerim transferi cevabı geldi! "Takas teklifi..."

İç Anadolu temsilcisinin 26 yaşındaki stoperi Abdülkerim Bardakcı, 15 maçta forma giyerken 4 de asist kaydetti.

Beşiktaş'a Konyaspor'dan Abdülkerim transferi cevabı geldi! "Takas teklifi..."

ile 2020 Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan , bugüne kadar profesyonel kulüp kariyerinde 216 maçta görev yaptı. Bu periyotta 12 gol atan, 6 da asist yapan başarılı savunma oyuncusu 18 gole doğrudan katkı sağladı.

Beşiktaş'a Konyaspor'dan Abdülkerim transferi cevabı geldi! "Takas teklifi..."

Hiç direkt kırımız kart görmeyen Abdülkerim, iki kez çift sarıdan kırmızı kartla cezalandırıldı.

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