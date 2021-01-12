Haberler Beşiktaş Düsseldorf'tan Beşiktaş'a Kenan Karaman yanıtı!

Düsseldorf'tan 'a yanıtı!

Son dakika transfer haberleri | 'de son 3 haftayı lider kapatan , gözünü forvet transferine dikti. Bu doğrultuda listesine ve gibi yıldızları alan siyah-beyazlılar, için de nabız yokluyor. İşte Beşiktaş'ın bu girişiminin detayları ve kulübünün yanıtı...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2021 Salı 00:52
Düsseldorf'tan Beşiktaş'a Kenan Karaman yanıtı!
Santrfor transferi için çalışmalarını sürdüren , 'in alternatifi olarak belirlediği için ile temaslara başladı. 26 yaşındaki milli futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek olmasına rağmen , başarılı forveti ara transferde kadrosuna dahil etmek için kulübüne yaptığı teklife, "650 bin Euro bonservis bedeli istiyoruz" cevabını aldı.

KENAN DA BEŞİKTAŞ'A GELMEK İSTİYOR

'ın da kadrosunda yer alan Kenan'ın bonservisini almak için yönetim temaslarını sürdürüyor. Ancak ekonomik sorunlardan dolayı bu parayı verme ihtimali zayıf olan Beşiktaş'ın olumsuz bir durumda deneyimli oyuncuyu sezon sonu takıma kazandıracağı belirtildi. Milli futbolcunun da siyah-beyazlı takıma gelmek için istekli olduğu kaydedildi. ()
SON DAKİKA