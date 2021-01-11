Haberler Beşiktaş Sergen Yalçın: Bize yakışmadı

: Bize yakışmadı

Siyah-beyazlıların hocası puan kaybını oyuncuların yorgunluğuna bağladı. “Ne sevindik ne üzüldük” dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2021 Pazartesi 00:07 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2021 Pazartesi 06:50
Sergen Yalçın: Bize yakışmadı

5'te 5 ile gittiği deplasmanına da 3 puan için çıkmıştı ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. öne geçmesine rağmen kaleci , stoper ve orta sahadaki oyuncuların pas hataları sonrası rakibiyle 2-2 berabere kaldı. da maç sonunda bunlara değindi: 1 puan 1 puandır. Kaybetmemek de iyidir bazen. Yediğimiz goller yakışmadı. Savunmada çok basit hatalar yaptık. Oyunun genelinde basit top kayıpları da fazlaydı. Normalde bunlar bizde fazla olmaz. 3-4 günde bir maç oynuyoruz. Oyuncular yoruluyor. 1 puana ne seviniyoruz ne üzülüyoruz. Transferde net olan bir şey yok. Planlama maalesef yok.

SERGEN YALÇIN'A HAKARETE YÖNETİMDEN MÜDAHALE
Maçın sonuna doğru protokol tribünün köşesinde tartışma yaşandı. Sergen Yalçın'a tribünlerden üst üste hakarete varan kelimeler sarf edilince siyah-beyazlı yöneticiler duruma müdahale etti. Polis devreye girdi tarafları sakinleştirdi. Hakaret eden kişiler de maç sonunda Beşiktaş tarafından özür diledi.

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