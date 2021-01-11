Sergen Yalçın: Bize yakışmadı

Beşiktaş 5'te 5 ile gittiği Hatayspor deplasmanına da 3 puan için çıkmıştı ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Kartal öne geçmesine rağmen kaleci Ersin, stoper Welinton ve orta sahadaki oyuncuların pas hataları sonrası rakibiyle 2-2 berabere kaldı. Sergen Yalçın da maç sonunda bunlara değindi: 1 puan 1 puandır. Kaybetmemek de iyidir bazen. Yediğimiz goller yakışmadı. Savunmada çok basit hatalar yaptık. Oyunun genelinde basit top kayıpları da fazlaydı. Normalde bunlar bizde fazla olmaz. 3-4 günde bir maç oynuyoruz. Oyuncular yoruluyor. 1 puana ne seviniyoruz ne üzülüyoruz. Transferde net olan bir şey yok. Planlama maalesef yok.



SERGEN YALÇIN'A HAKARETE YÖNETİMDEN MÜDAHALE

Maçın sonuna doğru protokol tribünün köşesinde tartışma yaşandı. Sergen Yalçın'a tribünlerden üst üste hakarete varan kelimeler sarf edilince siyah-beyazlı yöneticiler duruma müdahale etti. Polis devreye girdi tarafları sakinleştirdi. Hakaret eden kişiler de maç sonunda Beşiktaş tarafından özür diledi.