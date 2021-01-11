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Rachid Ghezzal: Buradaki ortamı 'a benzetiyorum çünkü...

Son dakika haberleri... Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Rachid Ghezzal kulüp dergisine verdiği röportajda dikkat çeken ifadeler kullandı. Şampiyonluk en büyük adaylarından biri olduklarını dile getiren Ghezzal, siyah-beyazlı takımı 'a benzetti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2021 Pazartesi 12:51 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2021 Pazartesi 12:54
Rachid Ghezzal: Buradaki ortamı Lyon'a benzetiyorum çünkü...

'nin ocak sayısında Rachid Ghezzal samimi açıklamalar yaptı. Futbolcu olmasında abisinin katkıları olduğunu söyleyen ve yeniden şampiyonluğa oynayan bir takımda forma giydiği için çok mutlu olduğunu söyleyen yıldız oyuncu, "Buradaki ortamı 'a benzetiyorum çünkü orada da şampiyon olmak ve 'ne gitmek için oynanır. Sezona istediğimiz gibi başlamadık ama seri galibiyetler aldığımız için şu an en büyük adaylardan biriyiz" dedi.

, ve 'de forma giyen Ghezzal, "İtalya'da abartılı bir taktik çalışması var. bu konuda biraz İngiltere'ye benziyor. Hem taktik çalışma var hem de oyunun akışına bağlı olarak bize belirli bir serbestlik bırakılıyor" ifadelerini kullandı.

Takımdaki arkadaşlığa da vurgu yapan başarılı oyuncu, "Hocamız ve yardımcıları, geldiğim günden beri bana çok yakın davrandılar ve güvenlerini gösterdiler. Bu yüzden onlara teşekkür ediyorum. Ben de sahada elimden geleni yapmaya, katkı sağlamaya çalışıyorum" diye konuştu.

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