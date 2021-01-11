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Beşiktaşlı yıldızla ilgili flaş iddia! Ülkesine mi dönüyor?

Son dakika transfer haberleri... 'de son olarak 'la 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürerken siyah-beyazlıların yıldız ismiyle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2021 Pazartesi 10:18
Beşiktaşlı yıldızla ilgili flaş iddia! Ülkesine mi dönüyor?

'in 18. haftasında 'la deplasmanda 2-2 berabere kalan 'ta transfer çalışmaları sürüyor.

Beşiktaşlı yıldızla ilgili flaş iddia! Ülkesine mi dönüyor?

Siyah-beyazlı takıma katılacak isimler için girişimler sürerken, gitmesi beklenen yıldız oyuncu için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Beşiktaşlı yıldızla ilgili flaş iddia! Ülkesine mi dönüyor?

İspanyol basınından Fichajes'te yer alan habere göre , bu sezon hiç forma şansı bulamayan Douglas'la ocak ayında vedalaşmayı planlıyor.

Beşiktaşlı yıldızla ilgili flaş iddia! Ülkesine mi dönüyor?

Bir dönem Barcelona forması da giyen Brezilyalı futbolcunun ülkesine dönebileceği ifade edildi.

Beşiktaşlı yıldızla ilgili flaş iddia! Ülkesine mi dönüyor?

Douglas'ın eski kulübü Sao Paulo'nun, oyuncuyu kulüpsüz kalması durumunda renklerine bağlamaya hazır olduğu bildirildi.

Beşiktaşlı yıldızla ilgili flaş iddia! Ülkesine mi dönüyor?

30 yaşındaki sağ bek, kariyerine Goias'ta başladı. Sao Paulo, Barcelona, Sporting Gijon, Benfica ve Sivasspor formaları giyen Douglas, 2019'da 'a transfer olmuştu.

Beşiktaşlı yıldızla ilgili flaş iddia! Ülkesine mi dönüyor?

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle siyah-beyazlı kulüpte tutanamayan Brezilyalı yıldızın sözleşmesi 2022'de sona eriyor.

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