Beşiktaşlı yıldızla ilgili flaş iddia! Ülkesine mi dönüyor?

Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor'la deplasmanda 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor.
Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor'la deplasmanda 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor.
Siyah-beyazlı takıma katılacak isimler için girişimler sürerken, gitmesi beklenen yıldız oyuncu için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
İspanyol basınından Fichajes'te yer alan habere göre Beşiktaş, bu sezon hiç forma şansı bulamayan Douglas'la ocak ayında vedalaşmayı planlıyor.
Bir dönem Barcelona forması da giyen Brezilyalı futbolcunun ülkesine dönebileceği ifade edildi.
Douglas'ın eski kulübü Sao Paulo'nun, oyuncuyu kulüpsüz kalması durumunda renklerine bağlamaya hazır olduğu bildirildi.
30 yaşındaki sağ bek, kariyerine Goias'ta başladı. Sao Paulo, Barcelona, Sporting Gijon, Benfica ve Sivasspor formaları giyen Douglas, 2019'da Beşiktaş'a transfer olmuştu.
Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle siyah-beyazlı kulüpte tutanamayan Brezilyalı yıldızın sözleşmesi 2022'de sona eriyor.